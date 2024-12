Hugo Sotil marcó una época en el fútbol internacional al destacar en equipos de primer nivel. Sin embargo, su conexión especial con el FC Barcelona se mantuvo hasta sus últimos días. Sotil expresó en diversas ocasiones su profundo afecto hacia el club catalán y llegó a manifestar que deseaba ser enterrado con la camiseta azulgrana, un gesto que simboliza su inquebrantable lealtad a los colores que defendió con orgullo.

El exjugador peruano, quien falleció a los 75 años, dejó un legado que va más allá de sus logros deportivos. Hugo Sotil no solo brilló en el campo, sino que también se convirtió en un puente cultural entre Perú y Europa, al llevar el nombre de su país a lo más alto del deporte.

Hugo Sotil manifestó su deseo de ser enterrado con camiseta de Barcelona

Hugo Sotil siempre tuvo un vínculo especial con el FC Barcelona. En múltiples entrevistas y homenajes, el jugador reveló su deseo de que el día que partiera de este mundo, lo hiciera luciendo la camiseta del club catalán. Este gesto no solo es un testimonio de su cariño por el equipo, sino también una forma de inmortalizar su paso por uno de los clubes más grandes del mundo.

“Desde que me fui del Barza estaba esperando ese momento. Me gusta Barcelona, ​​la amabilidad de sus gentes, el cariño de su afición”, declaró el ‘Cholo’ durante un partido homenaje que disputaron exjugadores del club ‘culé’ que ganaron la liga 1973-1974.

“Todo ese cariño que me brindó la gente del Barza no puede olvidarse. El día que me muera, espero que me entierren con la camiseta del Barcelona”, agregó Sotil, quien murió el último lunes 30 de diciembre debido a un shock circulatorio con falla renal y hepática, según el Hospital Dos de Mayo.

El ‘Cholo’ fue homenajeado en varias ocasiones por la afición culé, que reconoció su talento y entrega dentro del campo. Sotil destacó como un jugador único, cuyo estilo combinaba técnica, velocidad y una visión de juego sobresaliente. Su deseo de ser enterrado con la camiseta del Barcelona es una prueba más de la conexión emocional que mantuvo con la institución y sus hinchas.

Hugo Sotil salió campeón con el FC Barcelona

Uno de los momentos más icónicos de la carrera de Hugo Sotil fue la conquista de la Liga Española con el FC Barcelona en la temporada 1973-74. Aquel campeonato marcó un antes y un después para el club, pues significó el fin de una sequía de 14 años sin títulos en la liga doméstica. Sotil fue una pieza clave en el equipo dirigido por Rinus Michels, donde formó una dupla histórica con Johan Cruyff.

El peruano tuvo una actuación memorable en el clásico contra el Real Madrid, donde el Barcelona goleó 5-0 en el Santiago Bernabéu, un partido que quedó grabado en la memoria de los aficionados. Sotil anotó uno de los goles y se consolidó como un héroe en aquella campaña histórica. Este triunfo no solo le dio reconocimiento a nivel internacional, sino que también lo posicionó como uno de los mejores futbolistas de su generación.

¿Cuántos años jugó Hugo Sotil con Barcelona?

Hugo Sotil defendió los colores del FC Barcelona durante tres temporadas, desde 1973 hasta 1976. Aunque su estancia en el club no fue extensa, su impacto fue significativo. Durante ese periodo, el peruano se enfrentó a desafíos tanto dentro como fuera del campo, entre las que se incluyen las restricciones para jugar por el cupo limitado de extranjeros en el fútbol español.

A pesar de estos obstáculos, Sotil dejó huella con su calidad y carisma. Sus años en el Barcelona fueron suficientes para consolidar una relación especial con el club y sus aficionados, quienes lo recuerdan como una figura clave en la historia de la institución. El legado de Sotil en el Barcelona sigue vivo, no solo por sus logros deportivos, sino también por su amor incondicional hacia el equipo.