El 30 de diciembre de 2024 es una fecha triste para el fútbol peruano, ya que Hugo ‘El Cholo’ Sotil, un jugador que dejó una huella imborrable en la historia del balompié nacional, dejó de existir a los 75 años debido a una falla orgánica múltiple y shock séptico. Su talento inigualable no solo lo llevó a ser parte del FC Barcelona, sino que también lo convirtió en un ídolo de la selección peruana, pues lideró a la Bicolor a ganar el título de la Copa América 1975.

La historia de Sotil está marcada por su habilidad en el campo y su carisma fuera de él. Su llegada al FC Barcelona en 1973 fue un hito, ya que se convirtió en una pieza clave en un equipo que brilló en Europa. Sin embargo, su vida no solo se limitó a los goles y las asistencias; su famoso Ferrari amarillo se convirtió en un símbolo de su éxito y estilo de vida.

El ascenso de un ícono del fútbol

Hugo Sotil llegó al FC Barcelona en un momento crucial de su carrera. Rinus Michels, el entrenador del equipo, decidió ficharlo tras quedar impresionado por su juego en Deportivo Municipal. Junto a figuras como Johan Cruyff y otros grandes del fútbol, Sotil formó una delantera temible que llevó al club a conquistar el título de la temporada. Su conexión con la afición fue instantánea, lo que lo convirtió en un ícono de la ciudad y del equipo.

Hugo Sotil posó para el lente de revistas de España junto a su popular Ferrari amarillo. Foto: captura

El Ferrari amarillo: un símbolo de éxito

Con el éxito en el campo, Hugo Sotil decidió recompensarse con un lujoso Ferrari modelo 365 GTS de un vibrante color amarillo. Este auto no solo era un medio de transporte, sino un símbolo de su éxito y un recordatorio de que había logrado lo que muchos consideraban un sueño inalcanzable. Sin embargo, su adquisición coincidió con un periodo complicado en su carrera, lo que llevó a que el auto se convirtiera en un tema de controversia.

“Todos tenían Maserati, yo tenía un Fiat chiquito jajaja. Así que dije, ‘no cholito, tienes que comprar un carrito’ y lo peor de todo, ellos no pagaban, no era su carro, a ellos se los daban para que lo usaran, yo no sabía eso, yo me lo compré después me arrepentí, dije ‘para qué he pagado’”, aseguró Sotil.

A pesar de su éxito, la relación de Sotil con el Ferrari amarillo no fue del todo positiva. Su estilo de vida comenzó a ser cuestionado, y el auto se convirtió en un símbolo de su supuesta falta de compromiso.

En una anécdota memorable, Sotil recordó una conversación con Michels, quien le preguntó sobre su presencia en las discotecas de Barcelona. El ‘Cholo’ defendió su honor y afirmó que el auto no era realmente suyo, sino de un aficionado que lo admiraba.

“Había un señor que tenía mucho dinero, se compró un Ferrari color amarillo, igualito al mío, y él sabía a qué discoteca iba yo, yo ‘encaletaba’ mi carro, y él se compra del mismo color y lo pone en la puerta, el que pagaba pato era yo. A los días me llama el míster, me había echado la culpa que yo paraba en la discoteca todos los días. Un día fui sin carro, le tomé foto a la placa y llevo las dos fotos, la mía y la del otro. Se fue a averiguar y me pidió disculpas”, contó el exfutbolista.