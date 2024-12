La historia del fútbol peruano está marcada por nombres legendarios, y Hugo Sotil ocupa un lugar privilegiado en esta lista. Conocido como el ‘Cholo’, Sotil no solo brilló con la selección peruana y clubes como el FC Barcelona y Alianza Lima, sino que también dejó una huella especial en Universitario de Deportes. Aunque su vínculo con la ‘U’ no fue extenso, un episodio en particular quedó grabado en la memoria: un enfrentamiento épico donde lideró al equipo ‘crema’ contra Boca Juniors, que contaba con estrellas como Diego Maradona y Ricardo Gareca.

El reciente fallecimiento de Hugo Sotil llevó a rememorar los momentos más significativos de su carrera. Universitario no solo lo recuerda como un ídolo del fútbol nacional, sino como un jugador que, aunque temporalmente, supo vestir su camiseta con orgullo y grandeza.

Hugo Sotil y la vez que venció a Diego Maradona y Ricardo Gareca con camiseta de Universitario

En 1981, Hugo Sotil, ya consolidado como una figura del fútbol internacional, aceptó reforzar a Universitario en un amistoso frente a Boca Juniors, disputado el 18 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima. Este encuentro no fue un partido cualquiera; Boca llegó con un equipo estelar liderado por Diego Maradona y Ricardo Gareca.

Además de Hugo Sotil, Julio César Uribe también jugó un amistoso con camiseta de la ‘U’. Foto: Universitario

Sotil, con la camiseta crema, demostró su habilidad innata y su visión de juego en cada jugada. Fue determinante en la única anotación del partido. Un preciso pase suyo permitió a César Echeandía generar una falta en el área rival, lo que resultó en un penal ejecutado por Walter Escobar para darle la victoria a Universitario por 1-0.

Pero aquella ocasión no fue la única vez que Hugo Sotil jugó con la camiseta de Universitario, pues en 1981 volvió a jugar un partido amistoso con el club ‘merengue’. El 13 de noviembre, la ‘U’ jugó contra la Universidad Católica con quien empató 1 a 1. El gol del equipo peruano lo marcó Germán Leguía de tijera.

En 1970, 11 años antes, fue la primera ocasión en que Sotil jugó con los colores de Universitario. En aquella ocasión, el ‘Cholo’ defendía a Deportivo Municipal y fue convocado por el club ‘crema’ para disputar un amistoso contra la selección de Uruguay. La alineación de la ‘U’ estaba conformada por jugadores del combinado peruano, quienes ganaron el partido por 4 a 2.

Universitario manda emotiva despedida por fallecimiento de Hugo Sotil

Tras la noticia de la partida de Hugo Sotil, Universitario emitió un comunicado donde expresó sus condolencias y recordó los momentos en los que el ‘Cholo’ defendió la camiseta crema. Aunque su paso por el club no fue prolongado, las memorias de sus actuaciones, como la victoria contra Boca Juniors, permanecen vivas en el corazón de los hinchas.

La ‘U’ tenía intención de fichar a Sotil; sin embargo, el ‘Cholo’ declinó la oferta para retirarse en Deportivo Municipal. Foto: Universitario

“El Club Universitario de Deportes lamenta el sensible fallecimiento de Hugo Sotil Yerén, leyenda del fútbol peruano. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. ¡Descansa en paz, ‘Cholo’!”, señaló en sus redes sociales.

¿De qué murió Hugo Sotil?

El 30 de diciembre, Hugo Sotil falleció a los 75 años en el Hospital Dos de Mayo y dejó una gran tristeza entre los amantes del fútbol peruano. Según informaron fuentes cercanas, el ‘Cholo’ enfrentaba problemas de salud desde hace algún tiempo. Finalmente, un shock circulatorio con falla renal y hepática terminó por arrebatarle la vida.

La noticia de su deceso generó una ola de tributos en todos los sectores del deporte. Excompañeros, entrenadores y aficionados recordaron con cariño a este ícono del fútbol y destacaron no solo su talento en la cancha, sino también su humildad y carisma fuera de ella.