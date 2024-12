Manchester City vs Leicester City EN VIVO: hora y canal de TV para ver partido de la Premier League

VER Manchester City vs Leicester City EN VIVO Y EN DIRECTO | El equipo ciudadano buscará recuperarse este domingo 29 de diciembre en la fecha 19 de la Premier League. Ambas escuadras se enfrentarán en el King Power Stadium, a partir de las 9.30 a. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

El equipo dirigido por Pep Guardiola atraviesa un periodo complicado en la temporada. Actualmente, se encuentra en la séptima posición de la tabla, acumulando 14 puntos menos que el líder Liverpool. A pesar de contar con en su plantel con los mejores jugadores del mundo, el equipo ha logrado apenas una victoria en sus últimos cinco partidos, lo que incluye una derrota ante la Juventus en la Champions League.

¿A qué hora jugarán Manchester City vs Leicester City?

El partido entre Manchester City vs Leicester City se jugará este domingo 29 de diciembre a partir de las 9.30 a. m. (hora peruana).

México: 8.30 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 9.30 a. m.

Bolivia, Venezuela: 10.30 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.30 a. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay:11.30 a. m.

España: 4.30 p. m.

¿Dónde ver Manchester City vs Leicester City?

La transmisión del Manchester City vs Leicester City estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus Premium para Perú y demás países de Sudamérica. Recuerda que si no tienes acceso a este servicio, no te preocupes, puedes seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Manchester City vs Leicester City por ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Manchester City vs Leicester City ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester City vs Leicester City por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a la programación de diversos eventos deportivos. Si no puedes ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Manchester City vs Leicester City: posibles alineaciones

Manchester City : Ortega Moreno; Lewis, Akanji, Aké, Gvardiol; Bernardo Silva, Kovacic; Savinho, Foden, Doku; Haaland.

: Ortega Moreno; Lewis, Akanji, Aké, Gvardiol; Bernardo Silva, Kovacic; Savinho, Foden, Doku; Haaland. Leicester City: Ward; Justin, Coady, Vestergaard, Kristiansen; Skipp, Soumare; Ayew, El Khannous, Mavididi; Vardy.

¿Dónde jugarán Manchester City vs Leicester City?

Manchester City vs Leicester City se llevará a cabo en el King Power Stadium, ubicado en la ciudad de Leicester, Reino Unido. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 32.000 espectadores.