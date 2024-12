Manchester City vive uno de sus momentos más delicados bajo la dirección de Pep Guardiola. La reciente derrota ante el Manchester United por 2-1 en el derbi de la ciudad intensificó las críticas hacia el entrenador, quien no logró revertir el mal desempeño de su equipo en los últimos encuentros. Con este tropiezo, los ‘Citizens’ acumulan una racha negativa de solo una victoria en sus últimos once partidos en todas las competencias, con lo que queda muy lejos de la cima en la Premier League y también en la Champions League.

En una rueda de prensa llena de sinceridad, Guardiola reconoció que las cosas no están funcionando. En sus declaraciones, llenas de autocrítica, el español reflejó su frustración ante esta delicada actualidad de su equipo y no ocultó su preocupación por la falta de resultados positivos y el rendimiento colectivo de su plantilla.

¿Qué dijo Pep Guardiola tras la nueva derrota del Manchester City?

El partido contra el Manchester United comenzó con esperanza para el City, gracias a un gol del croata Josko Gvardiol en el minuto 36. Sin embargo, los minutos finales fueron un desastre para los de Guardiola. Bruno Fernandes igualó desde el punto de penalti en el minuto 88, y Amad Diallo sentenció la remontada apenas dos minutos después.

En sus declaraciones posteriores al encuentro, Pep Guardiola aceptó la responsabilidad por la falta de respuestas tácticas y estratégicas. “No hemos perdido ocho partidos en dos temporadas, no podemos defender ese dato. No se trata de este o ese jugador. Regalamos goles, es nuestra culpa. No jugamos con serenidad y los resultados no son buenos, aunque este partido tampoco fuese excepcional”, señaló Pep.

“Hay que tener más cautela en el área. No se trata de Nunes, jugó un buen partido en una posición que no es la suya. Pero todos tenemos que jugar mejor. Los resultados suelen ayudar, pero ahora mismo no podemos conseguirlos. Aprendí a que hay que seguir adelante”, agregó el estratega sobre el rendimiento de sus jugadores en el derbi.

“No soy lo suficientemente bueno. Soy el jefe, el entrenador, tengo encontrar soluciones. Pero hasta ahora no lo he hecho. Esa es la realidad. Queremos jugar mejor, crear ocasiones. Pero ahora mismo no es posible”, apuntó Guardiola, quien hace solo unas semanas renovó su vínculo con Manchester City hasta 2026.

El entrenador español, conocido por su capacidad para transformar equipos y llevarlos al éxito, se enfrenta ahora al desafío de recuperar la confianza y el nivel competitivo del Manchester City. Para muchos analistas, este momento pone a prueba su habilidad para superar adversidades en una liga tan exigente como la Premier League.

Pep Guardiola manda polémica declaración: “No tenemos jugadores”

En medio de la crisis, Pep Guardiola también aludió a las bajas en su plantilla como un factor clave en el mal desempeño del equipo. Previo al partido contra Manchester United, el extécnico de Barcelona y Bayern Múnich aseguró que el mal momento de los ‘Ciudadanos’ se debe a que no tiene jugadores. “Fuimos los mejores, ahora no lo somos porque no tenemos jugadores”, declaró.

“El único problema es la baja de Rodri, lo sabíamos desde el principio. Estamos jugando sin el Balón de Oro y sin el mejor jugador de Inglaterra de la temporada pasada (Phil Phoden), jugando cuatro o cinco partidos, pero no más que eso. ¿Cómo un equipo puede jugar sin central y sin esos jugadores durante toda la temporada? Por supuesto que es difícil”, añadió el estratega.

“Ahora mismo no podemos competir, podemos sobrevivir. Antes o después los jugadores volverán, aunque clasificarse para Champions no será fácil, pero nos clasificaremos. Animo a la afición a apoyar a los jugadores hasta el final, porque se lo merecen”, culminó.