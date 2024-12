Ricardo Gareca, DT de la selección chilena, tomó una decisión que sorprendió a muchos: se realizó un examen de ADN en Buenos Aires para determinar si es el padre de Mary Delgado, una mujer que solicitó la prueba de identidad. Este hecho revivió el interés mediático sobre su vida personal, especialmente considerando que el reclamo de paternidad se remonta a hace 40 años.

Durante su visita a la capital argentina, el 'Tigre' compartió su experiencia tras someterse a los exámenes. En una entrevista con el programa 'A la tarde' de América TV de Argentina, el entrenador expresó su sorpresa ante la situación. “Yo no tuve preaviso de nada. Imagínense que esto ocurrió aparentemente hace 40 años. Siempre fui una persona pública”, comentó. El exestratega de la selección peruana, conocido por su trayectoria en clubes como River Plate y Boca Juniors, también se refirió a la madre de Mary Delgado y afirmó que nunca tuvo noticias sobre ella. “De esto no sé nada porque era soltero. Si esto llega a ser positivo se verá. Son dos personas adultas”, agregó.

Ricardo Gareca y un reclamo inesperado

El 'Tigre' Gareca, de 66 años, se mostró comprensivo ante el reclamo de paternidad, aunque expresó su deseo de que el asunto se manejara de manera más privada. “Soy una persona pública que tiene una familia, que tiene hijos, nietos. Me hubiese gustado que esto se manejara de otra manera”, señaló antes de retirarse en su automóvil. Este nuevo capítulo en su vida personal generó un gran revuelo por la naturaleza inesperada del reclamo.

Un antecedente similar

Este no es el primer episodio de este tipo en la vida del estratega argentino. En 2021, el entrenador reveló que tenía una hija extramatrimonial, Fiorella, quien se comunicó con su hijo mayor para establecer un contacto. “Fue algo increíble. Era un momento mío profesional bárbaro en todo aspecto y de la nada aparece una hija”, recordó Gareca, quien enfrentó situaciones similares con una mezcla de sorpresa y aceptación.

En aquella ocasión, la familia de Gareca mostró un gran apoyo, lo que le permitió afrontar la situación con mayor tranquilidad. “Fue duro, fue una etapa dura de mi vida, complicada, en la que tuve la comprensión de mi esposa, a la que le estoy eternamente agradecido”, manifestó.

Ricardo Gareca enfatiza que no desea que se hable de su vida privada

El director técnico, que actualmente dirige la selección de Chile, dejó en claro que no desea profundizar en su vida privada. “Tocaste el tema, pero no lo voy a hablar más con nadie. No quiero hacer una novela de esto. Yo me dedico al fútbol”, concluyó Gareca y reafirmó su compromiso con su carrera profesional en la que vive un panorama difícil, ya que Chile se ubica en el penúltimo lugar de las Eliminatorias al Mundial 2026 con 9 unidades, solo por encima de Perú, que posee 7 puntos.