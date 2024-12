El exentrenador de la selección peruana y actual estratega de la chilena, Ricardo Gareca, se refirió por primera vez sobre la detención dictada en su momento contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, quien estuvo en detención preliminar a raíz de una investigación por el caso denominado Los Galácticos del Fútbol.

"Esos son temas que desconozco totalmente. No voy a opinar de algo que tiene que ver la justicia, con cosas personales. Solamente le compete a la justicia. Estuvimos al tanto de los acontecimientos que han pasado, pero después vi que estuvo en la entrega de premios de la Sudamericana y ello habla de que, bueno, exista la posibilidad de que todo lo que se habló no haya sido verdad. De eso se va a expresar la justicia", fueron las palabras de Ricardo Gareca en el programa de YouTube 'A Presión'.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre su salida de la selección peruana?

En la misma entrevista, el 'Tigre' señaló que no tuvo dificultades con Agustín Lozano mientras dirigía a la selección peruana, pero reveló que estos empezaron cuando tocó hablar sobre la renovación debido a que el presidente de la FPF manejó las negociaciones de mala manera, por lo que el argentino entendió que su relación con la Bicolor había llegado a su final.

"Lozano se manejó sin ningún problema conmigo en la etapa en la que estuvo, siempre nos cumplió. Si bien tomó algunas medidas, como en la pandemia que nos rebajó en un 40%, entendimos que estaba bien, ninguno dijo nada. El trato era normal, lo de hablar permanentemente, pero después quedé sorprendido con el tema de la renovación", empezó declarando Gareca.

Luego, develó detalles de cómo se manejaron las negociaciones: "Hablábamos porque había un interés de parte de él y Juan Carlos para renovar y cuando llegó el momento, no atendió a mi hijo y mi abogado. Delegó a otras personas y mostraron un papel donde había muchas condiciones para que yo renovase. Entendí que hasta aquí habíamos llegado, pero no por una cuestión económica, tiene que ver precisamente que no tuvimos problemas durante todo el tiempo que le tocó asumir. No me pareció acorde a lo que la relación daba. La prensa sabía lo que se iba a tocar en la reunión y yo no lo sabía".