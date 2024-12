Hace unos días, se confirmó que la FPF decidió la salida del técnico uruguayo Jorge Fossati de la selección peruana. Algunos días después de conocerse esta noticia, el representante del estratega uruguayo, Pablo Betancourt, arribó al Perú y contó detalles sobre la situación. El agente del extécnico de Universitario aseguró que Fossati recibió las disculpas por parte de Agustín Lozano, presidente de la Federación, por no haber podido ponerse en contacto con él.

La reciente decisión de la FPF de no continuar con Jorge Fossati al mando del equipo ha generado varias de reacciones. A pesar de las disculpas del presidente Agustín Lozano, el estratega se siente expuesto tras la divulgación de la cláusula de su contrato. Betancourt, quien llegó al país el último viernes 20 para aclarar la situación, destacó el profundo amor que Fossati siente por el país, a pesar de los resultados negativos obtenidos durante su gestión en las Eliminatorias 2026.

Las disculpas de Agustín Lozano a Jorge Fossati

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, se comunicó con Fossati para ofrecerle disculpas por la falta de comunicación. Betancourt mencionó que Lozano envió un par de mensajes por la forma en cómo se está dando su salida de la Bicolor.

"Hoy por lo que me avisó el profe, yo venía en vuelo de Europa, me avisó el profe que Lozano sí tuvo un par de mensajes disculpándose que no se había comunicado con él", comentó el representante.

La exposición del contrato de Jorge Fossati

A pesar de las disculpas, Fossati y su representante consideran que la FPF actuó de manera inapropiada al compartir el valor de la cláusula de su contrato con la prensa

"No sirve el manoseo ni para nosotros ni para la Federación, las cifras que están dando no son reales, si hay algo que es una constante es que toda la información, que ustedes manejan, todos los medios, salen de la Federación Peruana de Fútbol, no es que ustedes se pusieron de acuerdo para inventar algo. Con tantos directores que tiene la FPF tiene que haber evaluado todo precisamente para no pasar por esto", precisó.

Este hecho ha generado una serie de comentarios hacia el exentrenador de Universitario de Deportes, quien ha adoptado por no hablar sobre el tema por recomendación de su defensa legal.

"No tendríamos que estar acá todos reunidos hablando. Se debería respetar lo que está en el contrato y terminar en buenos términos. Creo que él lo va a decir en su momento. Ahora por consejo de los abogados está guardando silencio, pero él tiene un amor profundo por el Perú", acotó.

Jorge Fossati y sus números en la selección peruana

El paso de Jorge Fossati por la selección peruana no ha sido el esperado. A pesar de haber logrado la primera victoria en las Eliminatorias 2026, los números, de manera general, no son favorables. En total, dirigió un total de 13 partidos, con 5 derrotas, 4 empates y 4 triunfos. En la Copa América, empató uno y perdió 2, mientras que en las clasificatorias, cayó en 3 y empató en 2.