Juan Reynoso es uno de los jugadores que en su etapa como futbolista pasó por clubes como Alianza Lima y Universitario de Deportes, los dos equipos más populares del Perú. El exentrenador de la selección peruana aún experimenta las consecuencias de dejar el cuadro íntimo para pasar a la 'U', pues en una reciente entrevista aseguró que en la actualidad los hinchas del conjunto blanquiazul siguen sin perdonarlo. En esta charla, el popular 'Cabezón' contó que de qué equipo peruano es hincha.

En las últimas horas, el estratega de 54 años participó del 'Hi! Sports TV', un programa deportivo mexicano y habló de su carrera no solo como futbolista, sino como técnico.

Juan Reynoso confesó de qué equipo peruano es hincha

En una parte de la entrevista, Reynoso fue consultado por el equipo del que es hincha y negó que sea aficionado de Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal, club del que era seguidor de pequeño.

"De niño yo era de Sporting Cristal. A los 12 llego a Alianza Lima, me tocó pasar muchas anécdotas. Ahí me toca debutar a los 16 años. A los 23, en un ataque de madurez, la 'U' me ofrece una locura de dinero, yo dije que tenía que asegurar mi futuro y me terminé yendo al América de Perú. Los hinchas de Alianza hasta ahora no me lo perdonan, hasta ahora. Ya después me terminé yendo a México", comenzó diciendo.

Luego, preció que el equipo peruano con el que más se identifica es Melgar de Arequipa, club con el que salió campeón como técnico en el año 2015.

"Donde me siento más identificado curiosamente en Perú con un equipo es Melgar, al cual dirigí hace 4 años. Felizmente el club cambió después de que pasamos. Si hoy me dicen de quién soy aficionado en Perú es de Melgar", sostuvo.

¿Qué equipos ha dirigido Juan Reynoso en su carrera?

Juan Reynoso es un exfutbolista peruano que jugó como defensa central. Durante su carrera, pasó por varios equipos en Perú y México. También fue parte de la selección peruana en varias ocasiones.

Después de retirarse como jugador, el popular 'Cabezón' se convirtió en entrenador. Ha dirigido equipos en Perú y México, y su última experiencia dirigiendo a un equipo fue cuando estuvo al mando de la selección peruana.