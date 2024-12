En 12 jornadas de las Eliminatorias al Mundial 2026, la selección peruana ha tenido 2 DT, Juan Reynoso y Jorge Fossati, con idéntico resultado: una pésima campaña que hunde a la Bicolor en el fondo de la tabla de las clasificatorias. Esta situación llevó a la FPF a decidir la salida del 'Nonno' a falta de 6 fechas para el final, pero aún no se resuelve el tema de la indemnización para oficializarlo. Ante este panorama, Carlos Zambrano se pronunció y enfatizó que será una tarea titánica conseguir otro entrenador extranjero a estas alturas.

El zaguero de Alianza Lima fue titular en el esquema del DT uruguayo y, pese a que la defensa se mostró más sólida en comparación a la del proceso de 'Cabezón' Reynoso, los resultados no acompañaron por la falta de gol del ataque del Equipo de Todos.

Carlos Zambrano y su opinión sobre la salida de Jorge Fossati de la selección peruana

El 'Káiser', en diálogo con el diario El Diez, lamentó la salida del 'Nonno' porque cree que hizo lo mejor que pudo y acotó que es "una pena" no respetar el proceso, como ocurrió con Juan Reynoso.

"Sinceramente, un cambio de entrenador es duro porque algunos mezclan sentimientos. El 'profe' Jorge Fossati vino a hacer lo mejor posible, pero lamentablemente el fútbol es de resultados y por eso es que se da el cambio de entrenador. Es una pena no respetar un proceso, pero nos pasó con Juan Reynoso también. Nosotros igual tenemos que seguir poniendo la cara, el pecho para tratar de salir del fondo porque estamos muy complicados", aseveró.

Por otro lado, mencionó que va a ser una tarea complicada contratar a un entrenador extranjero porque falta solo 6 jornadas para el final de las Eliminatorias. Eso sí, enfatizó que el DT que asuma debe pensar en el recambio generacional en un trabajo a largo plazo.

"Ahora no sabemos nada del nuevo entrenador, estamos diciembre y en plenas fiestas. Hoy en día, contratar a un entrenador extranjero va a ser difícil porque solo quedan seis fechas y porque no hay muchas posibilidades como quisiéramos. La decisión que se tome, al final, el entrenador que venga va a ser bien recibido y lo importante es que intente sumarnos y pensar en el recambio que es fundamental. No tenemos muchos jugadores, pero creo que tenemos que empezar a arriesgar mucho más", añadió.

Jorge Fossati dirigió 6 encuentros al mando de la selección peruana en las Elimiantorias. Foto: AFP

Carlos Zambrano y la posibilidad de chocar con Boca Juniors en la Copa Libertadores

"Se especula mucho eso (enfrentar a Boca Juniors en la siguiente fase), pero no hemos ganado todavía. No podemos pensar en eso, simplemente pensar en el equipo paraguayo (Nacional), que va a ser muy duro. Lo fundamental va a ser que tengamos el equipo para ya comenzar a trabajar un equipo base. Aún falta un mes y medio para el inicio de la pre-Libertadores y del torneo local. Así que tenemos que seguir trabajando duro, porque tenemos otro reto y otra revancha más", expresó Carlos Zambrano cuando le consultaron sobre su posible reencuentro con el Xeneize, equipo en el que jugó junto a Luis Advíncula.