Resultados LVBP 2024-25 EN VIVO HOY, 17 de diciembre: juegos de hoy, pitchers y transmisión vía BeisbolPlay

La LVBP 2024-25 EN VIVO continúa su temporada regular HOY, martes 17 de diciembre de 2024. En una jornada intensa, chocarán Águilas vs. Bravos, Leones vs. Tiburones, Magallanes contra Caribes y Tigres vs. Cardenales. Los juegos partirán hoy desde las 5.00 p. m. (hora de Venezuela) con el enfrentamiento entre los 'Rapaces' y los de Margarita.

Para que no te pierdas ninguna de las incidencias, marcadores, alineaciones y lanzadores de los equipos, La República Deportes te brindará todas las incidencias EN VIVO ONLINE GRATIS a través de Béisbol Play.

LVBP 2024-25 HOY, 17 de diciembre: juegos y transmisiones del día

Águilas del Zulia vs. Bravos de Margarita

Leones del Caracas vs. Tiburones de La Guaira

Navegantes del Magallanes vs. Caribes de Anzoátegui

Tigres de Aragua vs. Cardenales de Lara

¿A qué hora iniciará la jornada de HOY, 17 de diciembre, en la LVBP 2024-25?

Todos los juegos de este martes en la LVBP 2024-25 iniciarán en los siguientes horarios:

Águilas vs. Bravos: 5.00 p. m.

Leones vs. Tiburones: 7.00 p. m.

Magallanes vs. Caribes: 7.00 p. m.

Tigres vs. Cardenales: 7.00 p. m.

LVBP HOY: ¿cómo va la tabla de posiciones?