Resultados LVBP 2024-25 HOY, 13 de diciembre: pitchers, lineups y marcadores EN VIVO de juegos

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) 2024-25 continúa su emocionante temporada. Este 13 de diciembre, los aficionados pueden seguir los resultados EN VIVO de los juegos programados para las 7.00 p. m., los cuales enfrentarán a los siguientes equipos: Caribes vs. Bravos, Tigres vs. Magallanes y Leones vs. Cardenales.

Para que no te pierdas ninguna de las incidencias de los encuentros, además de los pitchers, lineups y otras novedades, sigue los marcadores ONLINE GRATIS por La República Deportes a través de Béisbol Play.

¿A qué hora juegan Magallanes vs. Águilas por la LVBP HOY?

Revisa los horarios a nivel internacional para que no te pierdas de ninguna de las incidencias de los juegos pactados para hoy, viernes 13 de diciembre.

Venezuela, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Bolivia: 7.00 p. m.

EE. UU. (Texas, Chicago), México (centro), Nicaragua, El Salvador: 5.00 p. m.

México (Pacífico): 4.00 p. m.

EE. UU. (Miami, Nueva York), Panamá, Colombia, Ecuador, Perú: 6.00 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 8.00 p. m.

¿Cómo quedaron los resultados en la LVBP 2024-25 el último jueves 12 de diciembre?

Cardenales de Lara, líder del torneo, cayó vencido ante Leones (2-5), mientras que Tigres le dio una paliza a Tiburones (12-4). La jornada continuó con la derrota por la mínima de Caribes ante Bravos (0-1) y, finalmente, Águilas del Zulia derrotó a Magallanes (8-5).