Universitario de Deportes se coronó campeón de la Liga 1 2025 tras ganar el Apertura y el Clausura. A pesar a la gran unión que mostró el plantel en la temporada, hubo un futbolista que no estuvo cómodo. Se trata de Christofer Gonzáles, quien se marchó a Sporting Cristal y tuvo duras declaraciones sobre el cuadro crema. Ante ello, Edison Flores, Aldo Corzo y Andy Polo le respondieron contundentemente.

¿Qué dijeron Flores, Corzo y Polo sobre 'Canchita' Gonzáles?

En el programa de YouTube 'Uno feliz', los tres futbolistas de Universitario señalaron que les dolió que el volante nacional se marche a mitad de temporada. Además, contaron que no les pareció que 'Canchita' critique al club y a sus compañeros.

Aldo Corzo

"Yo tengo una buena relación con él, le hablé para que venga al equipo… No nos gustó como declaró porque nosotros le abrimos la puerta del club, en todo sentido, lo tratamos como un referente, como alguien de la casa y le dimos todas las posibilidades para que esté bien, nos dolió, nos sentimos golpeados, no solo nosotros, sino varios del equipo", señaló.

Andy Polo

"No nos dolió que se vaya a Cristal, sino cómo se expresa. Uno siempre debe ser agradecido con el club que te dio a conocer, él es 'Cancha' ahora por el club, no por otra cosa. Y eso que él habla que Jean (Ferrari) se puso de acuerdo con el club (Al-Adalah) y eso no va porque el jugador toma la decisión de dónde ir… nosotros intentamos que se sienta cómodo, que se sienta en casa", manifestó

Edison Flores

"Le tengo aprecio y cariño, pero me decepcionó, a todos les puede ir mal en el campo… Me costó entender que se quiera ir porque lo quiero y lo estimo… me dolió mucho (que se vaya) no se lo he dicho, debe tener sus temas… y se fue a un equipo rival. No he visto mucho sus entrevistas y ni las quiero ver", sostuvo.

¿Qué dijo 'Canchita' Gonzáles sobre Universitario?

En el programa 'Enfocado', Christofer Gonzáles contó que no tenía una buena relación con Fabián Bustos, técnico de Universitario y que no cumplió con las promesas que le hizo.

"Con Fabián hemos podido tener una que otra conversación. Hemos tocado unos que otros temas personalmente los dos, y bueno, al final no hubo cambios que entre comillas habíamos acordado desde antes que yo vuelva aquí a Perú, porque fue él fue, él me habló, me escribió y me dijo una que otra cosa", reveló.

"Pero bueno, yo igual no quiero entrar mucho en detalle porque mi sensación es totalmente distinta. Hoy en día te puedo decir que estoy donde yo quise estar siempre. Estoy disfrutando y muy feliz. Me siento muy identificado", agregó el actual volante de Sporting Cristal.