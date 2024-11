El regreso de 'Canchita' Gonzales por Universitario de Deportes no salió como se esperaba. El mediocampista nacional regresó al cuadro crema a inicios de año por pedido expreso del técnico Fabián Bustos. Pese a tener en un inicio el respaldo del entrenador y la directiva, Christofer Gonzales no pudo encontrar la continuidad que se estimaba y terminó saliendo al final del Torneo Apertura en medio de severas críticas por parte de la hinchada.

El volante se terminó yendo a Sporting Cristal, lo que generó más críticas por parte de los aficionados merengues. En una entrevista reciente en el programa 'Enfocados', junto con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el volante nacional contó cómo se dio su regreso y no pudo evitar hablar de Fabián Bustos.

¿Qué dijo 'Canchita' Gonzales sobre Fabián Bustos?

En esa charla con Farfán y Guizasola, el jugador de 32 años aseguró que tanto él como Bustos habían acordado ciertas cosas que al final no se dieron, por lo que terminó saliendo de la institución.

"Con Fabián hemos podido tener una que otra conversación. Hemos tocado unos que otros temas personalmente los dos, y bueno al final no hubieron cambios que entre comillas habíamos acordado desde antes que yo vuelva aquí a Perú, porque fue él fue el me habló, me escribió y me dijo una que otra cosa", sostuvo. Gonzales ratificó, además, su amor por Sporting Cristal y señaló que es un club en el que se siente bastante feliz e identificado.

"Pero bueno yo igual no quiero entrar mucho en detalle porque mi sensación es totalmente distinta. Hoy en día te puedo decir que estoy donde yo quise estar siempre. Estoy disfrutando y muy feliz. Me siento muy identificado", agregó.

¿Qué había dicho Fabián Bustos sobre 'Canchita' Gonzales?

En una entrevista con RPP, el técnico argentino contó que 'Canchita' Gonzales no se sentía cómodo con el sistema 3-5-2 que él utilizaba, pero que fue claro en que no lo iba a cambiar.

"Él fue pedido por mí. Hice fuerza para que venga y hablé con él. Obviamente que el club también lo quería. Fue un tema que él nunca se sintió cómodo y la realidad es que nunca hubo pelea, golpes ni nada de eso como se dijo por ahí. Se sentía incómodo en el sistema y antes de traerlo le dije 'mira, el equipo está acostumbrado a jugar con este sistema'. Todo claro", indicó.

"Después no le fue bien porque llegó más tarde que todos e hizo una pretemporada a medias. Le di titularidad más de cinco o seis partidos y no le terminó de salir. Se empezó a quejar del sistema. No era el sistema porque nosotros íbamos primeros. Llegó un momento, un punto en el que dije 'no, quiero jugadores que estén enfocados al 100 % desde donde me toque'", agregó.