En la temporada 2024, Cienciano contrató a Christian Cueva para tentar la clasificación a la Copa Libertadores, pero solo pudo obtener un cupo en la Sudamericana tars quedar sexto en la tabla acumulada. Ahora, para el 2025, el conjunto cusqueño piensa en grande y desea juntar a 'Aladino' ―pese a que todavía no le renuevan contrato― con un mundialista en Rusia 2018 con la selección peruana, cuando la Bicolor era dirigida por Ricardo Gareca. De esta manera, el Papá busca tentar el título y acceder a la más importante competición Conmebol a nivel de clubes.

Se trata de Miguel Trauco, lateral izquierda de la Blanquirroja de Jorge Fossati cuyo nombre suena en gigantes de Sudamérica como Independiente de Argentina ―multicampeón de la Copa Libertadores en 7 ocasiones― y Universidad de Chile ―campeón de la Sudamericana―, además de Sporting Cristal. El 'Genio' ha jugado 8 años ininterrumpidos en el fútbol extranjero; pero, tras su salida del Criciúma, podría regresar a la Liga 1.

Miguel Trauco podría llegar a Cienciano

En el fútbol nacional, el 'Genio' fue voceado en un principio en Universitario, club en el cual brilló en el 2016, y en Sporting Cristal. Sin embargo, no fueron más que rumores. Incluso, en una entrevista con 'aquiTVO', Gustavo Zevallos, director deportivo de la institución rimense, descartó que haya un interés en Trauco. En ese sentido, Cienciano surgió como opción, de acuerdo con el periodista Gustavo Adrianzén Romo.

"Miguel Trauco (32) en conversaciones para poder ser jugador de Cienciano. Se espera que el jugador se ajuste a la realidad económica del club y acepte formar parte del proyecto deportivo. Sin embargo, hay varios clubes del extranjero interesados por él (en Sudamérica y Europa)", expresó a través de su cuenta de X.

Hasta el momento, el Papá fichó a futbolistas como Osnar Noronha, Leonel Galeano. Luis Benites e Ignacio Barrios. Asimismo, se espera extender el vínculo de Christian Cueva, quien se juntaría nuevamente con Miguel Trauco para emular las grandes jugadas que hicieron en la selección peruana.

Miguel Trauco y Christian Cueva fueron compañeros en la selección peruana. Foto: captura de X/Gustavo Adrianzén

Miguel Trauco y sus opciones en la temporada 2025

En una entrevista en el programa 'aquiTVO', a Gustavo Zevallos, dirigente celeste, le consultaron sobre la posibilidad de que llegue el exjugador de Universitario para la temporada 2025 y mencionó que no existe nada concreto, pero no le cierra las puertas al equipo: "No voy a negar que es un jugador que tiene un nivel muy bueno. Es un seleccionado nacional, pero ahora mismo nosotros tenemos otras cosas en mente. Nos encantaría porque siempre es un atractivo para cualquier club, pero igual no cierro ninguna posibilidad".

Asimismo, según el periodista Gustavo Peralta, Independiente analiza la viabilidad del fichaje del 'Genio' para la próxima campaña. "Independiente de Argentina analiza la contratación de Miguel Trauco", escribió en su cuenta de 'X'. Por otro lado, en la última semana, diversos medios chilenos señalaron que también estaría en el radar de Universidad de Chile. La directiva del club azul estudia su incorporación para llenar el vacío dejado en la banda izquierda tras la partida de Marcelo Morales.