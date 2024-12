Alianza Lima se encuentra muy cerca de concretar el fichaje de su nuevo arquero para la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores 2025. En las últimas horas, se pudo conocer que el conjunto dirigido por Néstor Gorosito ya tiene un acuerdo de palabra con Rafael Romo, internacional con la selección venezolana, y solo falta realizar la negociación con la Universidad Católica de Quito, club dueño del pase del futbolista.

En medio de este panorama, Jorge Célico, quien dirigió al experimentado portero en el 2024, se pronunció sobre la posible llegada del llanero al fútbol peruano y lo que podría aportarle a los blanquiazules.

Ex-DT de Rafael Romo lo compara con Diego Penny

El entrenador argentino, que tuvo un breve paso por la Liga 1 en el 2023, no dudó en elogiar a Rafael Romo y sorprendió al compararlo con Diego Penny. Célico dirigió al portero peruano en Real Garcilaso.

"Yo veo un tipo que te llena el arco. Es como Penny. A lo que me refiero es que uno de esos jugadores que te llenan el arco, te impone. Me pasaba con Diego y con Romo. No es lo mismo que tener un chico que recién arranca. Son cosas distintas y no quiero estigmatizar a nadie, pero la realidad es que hay arquero que llenan el arco. Romo es uno de ellos", manifestó en diálogo con el programa 'Denganche'.

Por otra parte, el extécnico de Barcelona de Guayaquil y la selección ecuatoriano remarcó que el guardavalla de 34 años cuenta con algunas limitaciones; sin embargo, indicó que supo manejarlas.

"Apareció en momentos difíciles con tapadas importantes que te permiten ganar 3 puntos, penales decisivos como le pasó en Venezuela. A Diego también le pasó, yo recuerdo la tanda de penales en la Sudamericana con Garcilaso. Son arqueros que tienen esa cuota más. No es un arquero que sepa mucho con los pies, pero resuelve, no tontea. Sabe sus limitaciones. No se complica y entrena muy bien", agregó.

Rafael Romo se acerca a Alianza Lima y descarta seguir en Ecuador

De acuerdo al periodista Marcello Merizalde, desde La Victoria ya cuentan con un trato con el portero de la selección venezolana. "Acuerdo de palabra, con Romo. Su nombre estaba apuntado desde hace meses atrás. Resta acordar su salida de Católica, donde tiene contrato", explicó a través de sus redes sociales.

Por otra parte, desde la prensa ecuatoriana remarcaron que la llegada de Rafael Romo al Barcelona de Guayaquil se encuentra descartada. Además, hicieron énfasis en la oferta que tiene del fútbol peruano.

¿En qué clubes jugó Rafael Romo?

Rafael Romo, el portero venezolano, ha jugado en varios clubes a lo largo de su carrera. Aquí tienes una lista de los equipos en los que ha militado: