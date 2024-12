El ciclo de Néstor Gorosito en Alianza Lima empezó de manera oficial. En su primera conferencia de prensa, el experimentado entrenador argentino dejó en claro cuáles son sus objetivos y no dudó en responder a todos los cuestionamientos que se realizaron previo a su arribo. En medio de este panorama, Pablo Bengoechea, exestratega del club blanquiazul, dejó un firme mensaje sobre su colega.

Antes de la designación del popular 'Pipo', el nombre del técnico uruguayo, quien supo ser campeón nacional con Alianza en el 2017, fue voceado en la institución íntima.

Pablo Bengochea descartó que lo llamaran de Alianza

Si bien desde diversos sectores señalaron que Alianza Lima se habría contactado con Pablo Bengoechea para que reemplace a Mariano Soso, el exentrenador de la selección peruana negó este suceso. "Eso es real: desde que me fui nunca me llamaron, pero está bien", precisó en diálogo con 'A Presión'.

Bengoechea respalda a Néstor Gorosito

Por otra parte, el 'Profesor' no dudó en elogiar el conocimiento y la trayectoria de Néstor Gorosito; sin embargo, remarcó que le va a costar adaptarse a las características del fútbol peruano.

"Yo creo que Gorosito tiene mucho conocimiento. Hay que ver, que le va a costar, como le cuesta a todos cuando cambian de país, adaptarse a la característica del fútbol peruano... Adaptarse a la forma de ser del futbolista, y bueno, muy rápido, tiene que competir a nivel internacional", sostuvo.

¿Qué dijo Néstor Gorosito tras llegar a Alianza Lima?

En su presentación, Néstor Gorosito se mostró contento por asumir las riendas de Alianza Lima. Además, el argentino se pronunció sobre el sistema de juego que buscará implementar con mira al inicio de la Liga 1 y fase previa de la Copa Libertadores.

"Es una alegría enorme dirigir a Alianza Lima, uno de los más grandes de Sudamérica y el más grande del Perú. Esperemos que salgamos campeones, es una ilusión que nosotros tenemos. No vamos a escatimar los esfuerzos para cumplirlo", fueron sus primeras palabras.

"La prioridad es ganar, pero nos gusta jugar bien al fútbol. Nos gustan los futbolistas de buen pie. Hemos jugado con línea de 3, de 4, de 5. Pero, para ello, vamos a analizar bien lo que tenemos. Lo que no vamos a negociar es tener un equipo que busque siempre ir adelante y ganar", agregó sobre su idea de juego.

Por otra parte, el DT respondió a quienes lo critican. "Con los años he aprendido a que hay peleas que son en vano. El fútbol es muy chiquitito y se sabe todo. Viene un periodista a decir, desde Argentina, que por ahí puede estar pago o no, no lo sé, pero es nadie. Yo tomo si es alguien a quien yo valoro y puedo tener una pelea de igual a igual. Con alguien que es nadie, no lo tomo en cuenta. No me creo más que nadie, pero también hay cosas que son infundadas", concluyó.

