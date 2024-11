Diego Penny se pronunció sobre la situación del presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, tras su reciente liberación. El portero contó que compartió momentos en las divisiones menores del club celeste con el dirigente y reveló de que equipo es hincha. Además, analizó su labor al frente de la escuadra rimense.

¿De qué equipo es hincha Joel Raffo?

En el programa de YouTube 'Mano a Mano', Diego Penny reveló que Joel Raffo es hincha de Sporting Cristal desde muy pequeño. Sin embargo, señaló que los hinchas tienen una mala imagen de él.

"La crítica a Joel Raffo es desde que agarró el club por una bendita foto (con una camiseta de Universitario) o lo que sea. Quiero contar algo: yo jugué con él en menores. Raffo es un año menor que yo. Y él hacía vela, por eso le decíamos 'vela'. Él es hincha de Cristal, es la verdad. Yo no soy defensor de Joel ni nada, de muy chico es hincha de Cristal. El tema es que ha pasado el tiempo, compró el club, salió la foto que se vio que estaba con una camiseta, él ya lo explicó y se quiso defender diciendo que era de un campeonato. Pero la imagen que él tiene para los hinchas de Cristal fue negativa siempre", indicó.

"Hoy, él tiene que liberarse de eso, de tanta presión, de tanta negatividad con el club. ¿Qué va a pasar el primer partido de Cristal cuando juegue de local? ¿Él va a estar en la tribuna, tranquilo, sentado y mirando? No, imposible. La gente le va a comenzar a exigir y a insultar, porque la gente es así, pasional", agregó.

PUEDES VER: Cristian Benavente definió su futuro para la próxima temporada tras su paso por Sport Boys

Joel Raffo señaló que no renunciará a la presidencia Sporting Cristal

En una reciente entrevista para RPP Noticias, Joel Raffo se distanció de cualquier relación personal con Agustín Lozano, presidente de la FPF, y destacó que su vínculo es estrictamente profesional. A pesar de las críticas, el dirigente considera que su gestión tiene un gran potencial para mejorar el fútbol peruano. Además, contó que seguirá al mando de Sporting Cristal a pesar de las críticas de los hinchas.

"Se tratan de imputaciones totalmente injustas. Son 20 acusaciones en toda la carpeta y Sporting Cristal está inmerso únicamente en 2. No tengo ningún tipo de relación personal con el señor Agustín Lozano. Desde el 2022 para adelante es una relación solo profesional. (...) No voy a renunciar a la presidencia de Sporting Cristal. No, de ninguna manera, nosotros seguimos firmes en el propósito de desarrollar el fútbol peruano. Sporting Cristal es un referente, siempre lo ha sido en ese sentido. Desde que iniciamos, hace 15 años, tenemos eso como propósito, cambiar vidas a través del fútbol. Entonces, seguimos firmes en el cumplimiento de este objetivo, de esta visión que nosotros tenemos", sostuvo el dirigente.