Si a mitad del 2024, Raúl Ruidíaz era la prioridad máxima de Universitario para reforzar al plantel de cara al Torneo Clausura en la Liga 1, el panorama de refuerzos ha cambiado ampliamente para la próxima temporada. La directiva crema tiene como objetivo traer a un delantero extranjero para buscar el tricampeonato y pasar de fase de grupos en la Copa Libertadores, por lo que apuntaron el nombre de Leonardo Castro y pusieron a la 'Pulga' en segundo plano.

En los últimos días, el periodista Gustavo Peralta reveló que Raúl Ruidíaz no es prioridad en Universitario, sino que apostarán por el futbolista de Millonarios FC: "Por más que esté libre, las condiciones de mitad de año no son las mismas que estas y no es prioridad". En ese sentido, el nombre del atacante colombiano ha empezado a sonar con fuerza.

Incluso desde la prensa cafetera revelaron que directivos de Universitario estuvieron en su país observando a delanteros y se encuentran disponibles a ofrecerle un salario alto a Leonardo Castro. No obstante, esto no sería nada fácil, pues ante el interés de la 'U' por su futbolista, Millonarios FC le ofrecería una extensión de contrato.

En ese sentido, muchos hinchas de Universitario se preguntan quién es el delantero colombiano que podría llegar a Universitario de Deportes para la temporada 2025 y dejó relegado a Raúl Ruidíaz, quien fuese la gran ambición para el centenario, a un segundo lugar.

¿Quién es Leonardo Castro, delantero colombiano de Millonarios?

Leonardo Castro es un delantero colombiano nacido el 14 de junio de 1992 en Tambo, Colombia. Actualmente, juega para el Millonarios FC en la Liga BetPlay de Colombia y es conocido por su capacidad de anotar goles, convirtiéndose en un jugador clave para varios equipos en su carrera.

Debutó en Deportivo Pereira en el año 2015 y convirtió 8 goles en 8 encuentros jugados en el Torneo Águila y despertó el interés de Independiente de Medellín, donde estuvo gran parte de su carrera hasta 2021, para después volver a Pereira, donde se coronó como el máximo goleador de la Liga Demayor con 15 tantos y luego fichó por Millonarios FC en el 2023, equipo con el que consiguió la Supercopa de Colombia y el título nacional de su país.

En total, desde su debut, Leonardo Castro disputó un total de 326 encuentros entre torneos de Colombia, Copa Sudamericana y Copa Libertadores, en los que anotó 112 goles y brindó 34 asistencias.