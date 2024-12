Con la reciente llegada de Néstor Gorosito a la capital, se espera que Alianza Lima comience su pretemporada en los próximos días. En medio de este panorama, Franco Navarro, director deportivo del club, brindó algunos alcances de la planificación de la temporada 2025 y remarcó que uno de los puntos claves será la presencia de más jugadores de la cantera.

En la reciente edición del programa ‘Enfocados’, el exfutbolista resaltó a los jugadores que fueron convocados por ‘Chemo' Del Solar a la selección peruana sub-20 con miras al inicio del Sudamericano de la categoría. En ese sentido, no dudó en mencionar a Mateo Arakaki, hijo del recordado exdefensor Ernesto Arakaki.

Mateo Arakaki, la joven promesa de Alianza Lima

Al ser consultado por Jefferson Farfán sobre las oportunidades que tendrán los futbolistas formados en las divisiones menores del club, Navarro indicó que esto es una prioridad.

“Creo que sí. Estoy seguro de eso. En el equipo profesional ahora tenemos a los que están en la selección peruana sub-20: Nicolas Amasifuen, Brian Arias, Bassco Soyer, Víctor Guzmán. Todos esos chicos pertenecen al primer equipo. Vamos a llevar a la pretemporada a otros chicos más. Arakaki también está (en la selección peruana sub-20)”, indicó el ahora gerente deportivo de los íntimos.

Al escuchar este nombre, Roberto Guizasola no dudó en elogiar al defensor de 16 años y consideró que puede jugar en cualquier posición. Hace algunas semanas, el propio ‘Chemo’ del Solar afirmó que Arakaki podría llegar a la selección peruana en poco tiempo.

“Su hijo del ‘Chino’ (Ernesto Arakaki)... Es un jugador muy diferente: anticipa, juega y hasta de ‘10’ la hace. Yo lo veo como ‘10’, es muy talentoso. Su hijo es muy bueno”, afirmó el popular ‘Cucurucho’.

‘Chemo’ confía en que Mateo Arakaki llegará a la selección

A pesar de su corta edad, ‘Chemo’ decidió apostar por Mateo Arakaki en la sub-20 de Perú. Además, consideró que en 2 o 3 años podría estar jugando en la selección mayor.

“Acá hay un chico de la categoría 2008 en Alianza Lima, se apellida Arakaki. Es un chico que yo creo que si sigue en el camino que va, va a terminar jugando en la selección peruana de mayores. No solamente en sub 17, porque él todavía tiene 17 años”, sostuvo en conferencia de prensa.

“Es un chico que tiene muy buenas condiciones, es el hijo de Ernesto Arakaki, es muy bueno y es el menor de los hermanos. Como te digo, Mateo va a terminar jugando en la selección mayor en dos o tres años. Ya desde ahora tenemos que darle oportunidad al chico porque es muy bueno”, agregó.

¿Quién es Mateo Arakaki?

Mateo Kenzo Arakaki Tsunami nació el 01 de julio del 2008; es decir, actualmente tiene 16 años. El jugador empezó su formación en el AELU y desde el 2018 pasó a formar parte de las filas de Alianza Lima. Sus buenas actuaciones fueron determinantes para que pueda ser convocado a la selección peruana sub-20 con solo 16 años.

“Yo inicio en el club AELU y después vengo a Alianza Lima, en dónde me estoy formando. No siento que pese (el apellido), creo que yo mismo debo hacer mi camino y seguir adelante. Desde el 2018 estoy en Alianza Lima. Mi sueño es ir a jugar a Europa y representar a la selección peruana. Me gustaría estar en el equipo de Primera, en la selección”, mencionó en diálogo con 442.