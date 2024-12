Renato Tapia se mostró frustrado tras la goleada sufrida por su equipo, Leganés, ante Real Sociedad por 3-0 por la jornada 16 de LaLiga y se complica en la parte baja de la tabla. La situación del club del volante de la selección peruana no es la mejor, por lo que el 'Cabezón' busca revertir el panorama en los próximos encuentros.

Este domingo 8 de diciembre, el centrocampista nacional vivió un momento difícil en el Estadio Municipal Butarque, donde su equipo cayó goleado de local. La derrota dejó al conjunto pepinero en el puesto 16 de la tabla con 15 puntos, a solo dos unidades de la zona de descenso, lo que intensifica la presión sobre el equipo y su plantilla.

Renato Tapia lució dolido por la derrota

El volante de la Bicolor, que fue titular en el encuentro y salió a los 79 minutos, no pudo ocultar su decepción tras el resultado. “Tengo una sensación mala, creo que no se vio el Lega que viene jugando con mucha jerarquía y pundonor en las últimas jornadas. Puede pasar, es el primer partido que nos ha sucedido y hay que tratar que no vuelva a suceder para tomar nuevamente las riendas del camino. Después del segundo también costó bastante. Cuesta reconocerlo en los momentos en los que se puede jugar y los que no. Hay que pasar página”, expresó Tapia, quien esperaba un mejor desempeño de su equipo ante su afición.

"Estoy triste, porque sabíamos que podíamos hacer un buen partido (...). Estoy muy dolido", agregó el volante pepinero.

La derrota marcó la séptima caída del Leganés en la actual temporada de LaLiga, lo que ha generado un ambiente de preocupación entre los seguidores y jugadores.

Un partido complicado para el Leganés

El Leganés no logró imponer su juego y se vio superado por un rival que aprovechó cada oportunidad. La Real Sociedad mostró una clara superioridad, lo que se reflejó en el marcador. Tapia comentó sobre la dificultad de reaccionar tras el primer gol en contra: “No se dio después de un gol que no esperábamos y en el segundo gol ya fue difícil poder reaccionar”, indicó.

¿Cuál es el próximo partido de Leganés con Renato Tapia?

Con la mirada puesta en el futuro, el Leganés se prepara para enfrentar a un rival de gran envergadura: el Barcelona. Este encuentro, programado para el domingo 15 de diciembre, representa un gran desafío para el equipo. El 'Cabezón', quien ha sido titular indiscutible en las últimas jornadas, espera contribuir al equipo y buscar un resultado positivo ante los culés.

La nueva etapa de Renato Tapia en el Leganés

Desde su llegada al Leganés en agosto, tras dejar el Celta de Vigo, Tapia ha buscado establecerse en el equipo. Hasta el momento, ha disputado 15 partidos, con 845 minutos en el campo. Su rol en el medio campo es fundamental, tanto en la recuperación como en la creación de juego, y ha logrado marcar un gol en la presente temporada.

A pesar de los desafíos, el centrocampista de 29 años mantiene la esperanza de revertir la situación del Leganés y continuar demostrando su talento en el fútbol español. La próxima jornada será crucial para el equipo y Tapia está decidido a dejar su huella en este nuevo capítulo de su carrera.