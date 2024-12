A falta del anuncio oficial, Néstor Gorosito será el nuevo entrenador de Alianza Lima para la temporada 2025. El estratega argentino se encuentra actualmente en su país y hace unos días se reunión con Franco Navarro, director deportivo del equipo íntimo, para comenzar a planificar el aspecto deportivo de cara a la siguiente campaña. Tras todo ello, finalmente el popular 'Pipo' arribará al Perú este fin de semana para unirse a los trabajos de su nuevo club. Este miércoles 4 de diciembre, el técnico brindó una entrevista a ESPN.

El estratega de 60 años se mostró ilusionado con este nuevo reto en su carrera profesional y señaló que suela con salir campeón con Alianza Lima. Además, aseguró que hay campañas de algunos periodistas para cuestionar su trabajo.

Néstor Gorosito se pronunció tras inminente llegada a Alianza Lima

"Mi representante está mandando los contratos. Si Dios quiere entre hoy y mañana firmamos y estaremos viajando el domingo. Alianza Lima es un equipo grande, nos interesó mucho debido a eso. Cuando trabajamos afuera nos fue bien, con Olimpia y España nos fue bien. Tenemos mucha ilusión, es un equipo que tiene que salir campeón sí o sí", comenzó diciendo en ESPN Argentina.

El exentrenador de River Plate aseguró que hay determinadas campañas de empresarios y futbolistas para poder hablar mal de él. Sin embargo, precisó que no presta atención a estos constantes cuestionamientos en redes sociales, ya que no suele utilizar mucho esta red. Asimismo, resaltó el apoyo que ha venido recibiendo de Franco Navarro tras las fuertes críticas que se originaron en torno a él cuando se conoció que iba a ser el reemplazante de Mariano Soso.

"En el fútbol peruano hay una idisioncracia diferente. Me he dado por el periodismo y todo lo que ha pasado en Perú desde que se me nombró. He tenido un apoyo enorme de Navarro, él fue quien hizo todo el esfuerzo. Yo no lo conocía a él, pero ha causado una gran impresión. Hay interés, campañas de empresarios y periodistas que le tiran unos mangos (dinero) y hablan boludeces. Hay un montón de cosas que no entro, no le doy bola a las redes, si me critican por ahí, conmigo están muertos, a veces nomás me da ganas de tirar alguito por Twitter, después no le doy bola", sostuvo.

"Estoy con mucha ilusión. Perú es una escuela de fútbol importante, me gusta cómo juega. Gareca hizo un buen trabajo con la selección peruana, Dios quiera que pueda sacarle el máximo provecho a los jugadores que tenga", agregó.

Alianza Lima confirmó conferencia de prensa de Franco Navarro

Este miércoles, vía redes sociales, el conjunto blanquiazul confirmó que Franco Navarro, director deportivo de la institución, hablará ante los medios para detallar la situación actual del club de cara al 2025. La rueda de prensa comenzará desde las 12.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por las plataformas digitales de Alianza Lima (Facebook y YouTube).