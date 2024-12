El Sudamericano sub 20 comenzará el 23 de enero. Foto: La Bicolor

La selección Peruana sub 20 se prepara para enfrentar un nuevo desafío en el Sudamericano sub 20 2025, que se llevará a cabo en Venezuela. Con un grupo competitivo, el equipo dirigido por José Guillermo ‘Chemo’ Del Solar tiene la mirada puesta en la clasificación al Mundial de la categoría, el cual se disputará en Chile. El sorteo realizado por la Conmebol este viernes 6 de diciembre ha definido que Perú formará parte del Grupo A. Este torneo, que se desarrollará del 23 de enero al 16 de febrero de 2025, otorgará cuatro plazas para la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA 2025 en Chile.

Con la experiencia de una reciente pequeña internacional, donde se enfrentaron a Chile y Uruguay, la Bicolor busca consolidar su juego y obtener buenos resultados en la fase inicial. Los primeros tres equipos del grupo accederán al hexagonal final, lo que representa una oportunidad crucial para el equipo peruano.

Grupo A: Rivales de Perú en el Sudamericano Sub 20

El Grupo A del Sudamericano Sub 20 está compuesto por selecciones de gran nivel. Venezuela, como anfitrión, buscará aprovechar la localía, mientras que Uruguay y Paraguay son conocidos por su sólida tradición futbolística. Chile, por su parte, también es un rival a tener en cuenta, lo que hace que cada partido sea vital para las aspiraciones de Perú.

Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú.

Formato del torneo y objetivos de la selección

El formato del torneo consiste en una fase preliminar donde los equipos se enfrentarán en un sistema de todos contra todos. Los tres mejores clasificados de cada grupo avanzarán al hexagonal final, donde se disputarán las últimas oportunidades para clasificar al Mundial. La Selección Peruana, bajo la dirección de ‘Chemo’ Del Solar, tiene como objetivo alcanzar por primera vez la clasificación a este importante evento internacional.

Preparativos y amistosos previos

Antes de iniciar el torneo, la Selección Peruana tiene programados partidos amistosos en Lima contra Ecuador, los días 17 y 20 de diciembre. Estos encuentros son fundamentales para afinar la estrategia y el rendimiento del equipo, permitiendo a los jugadores adaptarse y fortalecer su cohesión grupal.

Expectativas y desafíos para la ‘bicolor’

Las expectativas son altas para la Selección Peruana Sub 20, que busca dejar una huella en el Sudamericano. Con un grupo talentoso y un cuerpo técnico experimentado, el equipo está decidido a superar los obstáculos y luchar por un lugar en el Mundial. La competencia será intensa, pero la ilusión de los jóvenes futbolistas peruanos es un motor que impulsa su preparación.