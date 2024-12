Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, confirmó que Paolo Guerrero se siente feliz en el club y que se le brindará todo el apoyo necesario para su desempeño en el 2025. El delantero, a sus 40 años, es un "ejemplo de deportista" y "un referente" del equipo, consideró el exfutbolista.

En una reciente entrevista para el programa 'Enfocados', de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Navarro compartió detalles de su conversación con el 'Depredador', quien tiene contrato vigente con la institución victoriana. El 'Pepón' enfatizó en la importancia de que el delantero se sienta cómodo y tranquilo en su regreso al cuadro íntimo, que representa un hogar para él.

Navarro reflexionó además acerca de su propia experiencia como futbolista e incluso se animó a señalar que la trayectoria de Guerrero es similar a la suya, ya que ambos llegaron a Alianza Lima en etapas avanzadas de sus carreras.

¿Qué dijo Franco Navarro acerca de Paolo Guerrero?

El flamante director deportivo aliancista reveló que, tras su llegada al club, mantuvo varias conversaciones telefónicas con el capitán de la selección peruana. "Hablé con él y está feliz de estar con nosotros, así que intentaremos que tenga toda la tranquilidad, facilidad y comodidad", afirmó.

"Él ha llegado ahora y pasa algo parecido por lo que me tocó a mí que jugué dos meses en Alianza Lima pero me retiré porque nunca pude jugar. Me inicié en los menores, pero la vida me llevó por otros caminos y termino al final de mi carrera jugando por Alianza, algo que fue una felicidad enorme para mí", expresó Navarro al comparar su caso con el del atacante.

Franco Navarro: "Paolo Guerrero es un ejemplo de deportista"

En otro momento de la conversación, Navarro destacó que Guerrero es un modelo a seguir para los jóvenes de Alianza Lima, pues a pesar de su edad, el delantero sigue siendo un jugador relevante en el fútbol peruano. "Tiene una vigencia increíble porque es un ejemplo de deportista. Obviamente, a la edad que tiene, no se le va a pedir lo que hacía a los 25 o 30 años. Él, Carlos Zambrano y Hernán Barcos son los referentes", comentó al referirse a la necesidad de adaptar las expectativas en función de la experiencia y la madurez del jugador.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paolo Guerrero en Alianza Lima?

Fichado a mediados de este 2024 para disputar el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2025. El jugador llegó en condición de libre luego de obtener su desvinculación de César Vallejo, que lo había incorporado a inicios de la presente temporada.

Números de Paolo Guerrero en Alianza Lima

Con la camiseta blanquiazul, Paolo Guerrero disputó 8 partidos en el Torneo Clausura, en los cuales marcó 4 goles y dio una asistencia. Su total de minutos jugados fue de 479.