Revelan que 'Chemo' del Solar también se iría de la FPF tras la reciente destitución de Oblitas

'Chemo' del Solar actualmente dirige la selección peruana sub 20. Foto: composición LR

Este viernes 6 de diciembre, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hizo oficial la salida de Juan Carlos Oblitas, quien era el director general de la institución desde junio del 2021. Mediante un comunicado, la FPF indicó que esta acción es parte del fortalecimiento institucional que están impulsando y del "proceso de reestructuración, modernización y renovación en todos sus niveles". La medida fue adoptada tras la reunión del directorio en Videna. Ante esta situación, otra de las personas que dejaría el máximo ente del balompié nacional sería 'Chemo' del Solar, quien actualmente tiene al mando la selección peruana sub 20, que se alista para participar del Sudamericano de la categoría.

Esta información fue brindada por el periodista Mauricio Loret de Mola en el programa deportivo 'Desmarcados' emitido este último viernes. El comunicador aseguró que el entrenador nacional optaría por dar un pase al costado.

'Chemo' del Solar también se iría de la FPF tras la destitución de Juan Carlos Oblitas

"Me dicen que 'Chemo' del Solar también dejaría la Federación. No está confirmado, pero también seguiría los pasos de Juan Carlos Oblitas. Yo creo que es lo mejor, porque si sacan a quien pensó en ti para manejar este proyecto... Yo creo que él se va, porque Lozano no va a querer que se vaya", manifestó Loret de Mola.

En la actualidad, 'Chemo' del Solar dirige la selección peruana sub 20, que desde el 23 de enero al 16 de febrero participará del Sudamericano de esa categoría. Además, el estratega nacional viene teniendo una especie de microciclo con la Bicolor a modo de preparación para disputar este torneo juvenil, el cual se realizará en Venezuela.

FPF destituyó a Juan Carlos Oblitas como director general de fútbol

El máximo ente del fútbol peruano comunicó la noticia este viernes y precisó que en los siguientes días darán a conocer a la persona que reemplazará a Oblitas.

"La FPF cumple con informar a la opinión pública que con el objetivo de fortalecerse institucionalmente, ha iniciado el proceso de reestructuración, modernización y renovación en todos sus estamentos. En tal sentido se ha decidido la desvinculación de Juan Carlos Oblitas como director general de Fútbol de la FPF. La Federación agradece a Juan Carlos por el compromiso demostrado en la gestión que desarrolló de manera profesional, y que supuso los éxitos deportivos que en su momento el país y nuestra institución reconocieron", se lee en la primera parte.