El extécnico de la selección peruana, Juan Reynoso, ha compartido detalles sobre su controversial fichaje por Universitario de Deportes y reveló que la decisión fue motivada por una oferta económica considerable. A pesar de las críticas de los hinchas de Alianza Lima, el técnico de 54 años defendió su elección como una medida para asegurar el futuro de su familia en ese momento.

En una reciente entrevista en el podcast mexicano ‘Hi! Sports’, Reynoso recordó su trayectoria como futbolista y cómo su paso de Alianza Lima a Universitario generó un gran revuelo en el ámbito futbolístico peruano. Aseguró que, a pesar de las acusaciones de ser un mercenario, su decisión fue impulsada por la necesidad de estabilidad económica.

Juan Reynoso asegura que volvería a pasar de Universitario a Alianza Lima

"Lo de Alianza Lima fue muy fuerte porque en ese momento, con 17 años, se cae el avión (sobre la tragedia del Fokker en el año 1987) del primer equipo y fallece todo el plantel. Entonces quedamos 3 o 4 jugadores. Yo estaba lesionado y después termino como capitán. Y cuando me fui a la 'U' fue por supervivencia, pero la gente no lo entiende hasta ahora. Me dicen traidor y mercenario, barbaridad y media", dijo.

A pesar de las críticas recibidas de los hinchas de Alianza Lima, el popular 'Cabezón' afirmó que tomaría la misma decisión nuevamente, ya que es un profesional. "Si hoy retrocedo el tiempo, lo volvería a hacer. Porque uno es profesional", sentenció.

Juan Reynoso contó cómo vivió la tragedia del Fokker en 1987

Reynoso también rememoró la tragedia del Fokker en 1987, donde falleció el plantel de Alianza Lima. El exjugador, quien tenía 17 años, no viajó con el equipo debido a una lesión y se enteró de la tragedia mientras se preparaba para ir a la universidad.

"Me avisaron a las 6 de la mañana. Y a esas edad mi inconciencia me decía que ya iban a aparecer. Y así me la pasé 15 días. Fueron apareciendo los cuerpo y yo no reaccionaba. (...) ¿Dónde realmente se me viene todo? Cuando se cae el avión del Chapecoense. Yo fui a velorios de amigos y compañeros. Nunca dije ‘me salvé’. Pensé más en ellos que en mi salud mental", sostuvo.

¿En qué equipos jugó Juan Reynoso?

Juan Reynoso tuvo una carrera destacada como defensa central. El ‘Cabezón’ también fue capitán de la selección peruana, equipo en el que jugó 84 partidos entre 1986 y 2000. Conoce los diferentes clubes por los que pasó: