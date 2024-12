La reciente expulsión de Luis Advíncula en la semifinal de la Copa Argentina ha desatado una ola de críticas en el fútbol argentino. El lateral derecho de la selección peruana, que ha sido un pilar en Boca Juniors en el último tiempo, se encuentra en el ojo del huracán tras su actuación ante Vélez Sarsfield. El partido, que culminó con una derrota de 4-3 para el Xeneize, dejó al 'Rayo' como el principal señalado.

Su expulsión, resultado de una doble amarilla, no solo generó descontento entre los aficionados, sino que también provocó severas críticas de analistas deportivos, quienes cuestionaron su desempeño y decisiones en el campo. El exjugador argentino y comentarista de ESPN Diego Latorre fue uno de los más duros en su análisis y señaló que un jugador de selección no puede cometer errores tan graves en momentos cruciales.

¿Qué dijo Diego Latorre sobre Luis Advíncula?

En uno de los últimos programas de 'F90' de ESPN, Diego Latorre no escatimó en palabras al referirse a la expulsión de Advíncula. "Un tipo de selección, con una gran trayectoria, nadie va a discutir sus cualidades, no puede pegar una patada así con amarilla encima. Más cuando antes tendría que haber sido echado. No puede pegar una patada así", afirmó.

Latorre enfatizó que, a pesar del furor del partido, la acción del peruano fue inaceptable y contraria a los fundamentos del fútbol. Asimismo, sostuvo que los técnicos deberían hablar con sus dirigidos sobre estos temas como una especie de concientización.

"Por eso a mí me da mucha bronca cuando un entrenador castiga a un jugador de fútbol por llegar diez minutos tarde a una conferencia o a una charla técnica, o está todo el día con la balancita. Yo le diría, ya que tanta tecnología usan: ‘escúchame, ven, mira el video: ¿cómo puedes meter una patada de atrás que va en contra de todos los fundamentos del fútbol?’. Yo entiendo el frenesí del partido. Lo entiendo. ¿Pero como puede pegar esa patada? Estas son las cuestiones sustanciales en el fútbol. No si juega con cuatro o con cinco. Estas. Después le agregamos todo lo demás", acotó.

Un año complicado para Luis Advíncula en Boca Junios

El 2024 ha sido un año difícil para Luis Advíncula, especialmente tras haber resaltado en la Copa Libertadores 2023. En esa edición, el Rayo se destacó al anotar cuatro goles y fue fundamental en la campaña del equipo. Sin embargo, su reciente desempeño ha dejado muchas dudas y las expulsiones en momentos críticos ha generado varios cuestionamientos.

De hecho, según informaron desde Argentina, el técnico Fernando Gago estaría evaluando sacarlo del equipo titular debido al bajo rendimiento que ha mostrado en los últimos meses.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Advíncula con Boca Juniors?

En mayo del 2024, Boca Juniors anunció la extensión del vínculo de Luis Advíncula hasta diciembre del 2026. El lateral nacional había sido comprado al Rayo Vallecano en la segunda mitad del 2021.