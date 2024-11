Riquelme defendió a Advíncula, pero hinchas de Boca le responden: "¿Qué alegrías nos dio?"

Luis Advíncula sufrió su tercera expulsión con la camiseta de Boca Juniors. El lateral de la selección peruana vio la segunda tarjeta amarilla en el comienzo de la segunda mitad y dejó a los xeneizes con 10 hombres, en un encuentro que terminarían perdiendo por 4-3 y posteriormente eliminados de las semifinales de la Copa Argentina 2024.

Tras el término del partido, el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, salió a defender al futbolista peruano y aseguró que el 'Rayo' les dio "muchas alegrías" a los hinchas xeneizes: "Es fútbol, nadie se hace expulsar porque quiere. Advíncula nos dio muchas alegrías, hoy le tocó ser expulsado por doble amarilla y ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan". Sin embargo, estas palabras no cayeron para nada bien en los fanáticos del cuadro azul y oro.

En redes sociales, los fanáticos de Boca Juniors ironizaron con las palabras que dijo Juan Román Riquelme sobre que Luis Advíncula les había "dado muchas alegrías" y enfatizaron en que el 'Rayo' solo metió un gol en una final que terminaron perdiendo.

"¿Qué alegrías le dio Advíncula a Boca? ¿Hacer un gol en una final que perdimos? Dios mío...", "Las únicas alegrías que nos dio son los clips", "¿Qué cosa me dio Advíncula?", "La única alegría que nos dio no sirvió para nada", "Advíncula no es nadie en Boca", "No nos dio nada, la vara está muy baja", "Siempre lo expulsan, después llora y pide perdón", "Advíncula no nos dio ninguna alegría", "Advíncula no existe en la historia de Boca", "Advíncula vive de un gol en una final que perdimos", son algunos de los comentarios que se pueden apreciar en las redes sociales.

¿Qué dijo Fernando Gago sobre la expulsión de Luis Advíncula?

El bajo desempeño del 'Rayo' fue evidente para su entrenador, Fernando Gago. Durante una conferencia de prensa, el director técnico comentó sobre la jugada realizada por su jugador, reconociendo que resultó ser muy perjudicial para el equipo.

"Advíncula cometió un error y nos dejó con uno menos. Son situaciones de juego que hay que saber sobrepasarlas. Sé tiene que aprender de esto; obviamente que intentaremos que no vuelva a ocurrir", respondió Gago ante la consulta de un periodista.

"En la situación de partido, con un hombre menos, marcador a favor y faltando poco, buscamos cerrar el partido. El encuentro daba para pensar que tampoco estábamos sosteniendo el juego con marcador a favor; el equipo necesitó el cambio que hicimos en un encuentro que ya estaba cerrado", agregó el estratega acerca de su decisión de renunciar al ataque en los últimos minutos.