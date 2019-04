Luchadora de MMA dio brutal paliza a sujeto que la acosó en sesión de fotos en ropa de baño [VIDEO]

Joicer Vieria, conocida luchadora brasileña, está en boca de miles de usuarios de Facebook tras ser víctima de un lamentable episodio. Resulta que un hombre se acercó a la especialista en MMA para acosarla durante una sesión fotográfica en bikini. Ella no aguantó las molestias del hombre y le propinó una golpiza.

De acuerdo con un informe de "Folha de Sao Paulo" que se hizo viral en Facebook, la luchadora se encontraba posando en ropa de baño en las playas de Río de Janeiro junto a una amiga, cuando de pronto un sujeto de nombre Josinei Ferrerira se colocó a su costado y comenzó a masturbarse frente a ellas.

La peleadora ya había visto al sujeto, pero creyó que se trataba de un fanático. "Cuando miré hacia ese lado, él estaba con el pantalón abajo y de pie en un camino por donde pasaba gente a toda hora, incluso niños", señaló Joicer Vieria.

"El hombre estaba visiblemente erguido, haciendo ruidos y gimiendo", agregó la especialista en MMA. En ese momento, Joicer Vieria se dirigió hacia el hombre para encararlo, pero el continuó masturbándose. "¿Por qué, no te gusto? Ven aquí", dijo el sujeto al escuchar a la luchadora.

Joicer Vieria no soportó la respuesta del hombre y fue a increparlo. "De ese 'ven aquí' a la confrontación fue todo muy rápido. No pensé en nada, entre en estado de éxtasis. Fue muy surrealista. Generalmente cuando las personas son atrapadas haciendo algo siempre lo niegan. Él no, continuó", señaló la brasileña.

Tras abalanzarse sobre él, el hombre se defendió y le lanzó un puñete, lo que provocó más a Joicer Vieria. "El golpe me dio más rabia todavía, quería matarlo de tanto golpearlo, pero no pude, quería molerlo", concluyó.

El sujeto, de nombre Josinei Ferreira, fue detenido en Cabo Frío por la Policía Militar en una agencia bancaria, cerca al lugar de los hechos. Según el hombre, solo estaba orinando y la luchadora entendió mal las cosas.