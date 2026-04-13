De primera a tercera división: Sergio Peña descendió con el Sakaryaspor de Turquía

Sergio Peña descendió de categoría con su equipo, el Sakaryaspor, tras una derrota por 2-1 frente al Esenler Erokspor en la jornada 35 de la segunda división turca. Como consecuencia, el jugador peruano no pudo evitar el descenso de su club a la tercera división. Descubre dónde continuará su carrera la próxima temporada.

Después de dejar Alianza Lima debido a un incidente de indisciplina y una denuncia por supuesto abuso, Peña inició una nueva etapa en la 'Trendyol 1. Lig' (segunda división de Turquía) con Sakaryaspor.

No obstante, tras los resultados adversos y la derrota por 2-1 ante Esenler Erokspor el viernes 13 de abril del 2026, el equipo turco descendió a una categoría inferior después de 13 años.

Así, Sergio Peña tiene la opción de seguir su carrera en la 'Nesine 3. Lig' (tercera división de Turquía) con Sakaryaspor, aunque también podría considerar otras alternativas.

Sergio Peña cerca de seguir o dejar Sakaryaspor la próxima temporada 2026/2027

Es importante señalar que el contrato del jugador peruano con el equipo turco estaba vigente hasta la temporada 2026-2027, pero una cláusula podría permitirle salir del club, ya que el descenso podría anular el acuerdo.

¿Cuál será el destino de Sergio Peña en la temporada 2026/2027?

Sergio Peña tiene la opción de quedarse o dejar Sakaryaspor. Sin embargo, su futuro dependerá de las negociaciones contractuales con el club, ya que ahora jugará en la tercera división en lugar de la segunda.