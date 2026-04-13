Literatura y militancia política: Dante Castro (1959-2026)

“El candidato al Senado por Juntos por el Perú, Dante Castro Carrasco, falleció este lunes 13 de abril tras sufrir un accidente durante una caravana de cierre de campaña el último 10 de abril, cuando cayó de una camioneta que aceleró repentinamente, provocándole graves lesiones”, se lee en la cuenta de Instagram de La República.

Efectivamente, este fin de semana nos enteramos del accidente que había sufrido el escritor Dante Castro. Para hablar de Dante Castro, hay que tener en cuenta un factor: sus últimos años estuvieron pautados por la militancia política (o sea, de manera más visible, debido a que fue candidato al Congreso en más de una ocasión; además, gran parte de su vida estuvo pautada por el activismo político), hecho que puso en segundo plano su ejercicio literario. Dante Castro fue, en esencia, un buen escritor. Su pluma ha sido reconocida en los principales concursos literarios del país y ganó, en 1992, el Premio Casa de las Américas de La Habana con su cuentario Tierra de pishtacos. Sus cuentos han aparecido en importantes antologías de narrativa peruana contemporánea, como El cuento peruano 1990-2000 de Ricardo González Vigil.

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Tuve la oportunidad de conocerlo en el 2005. Me lo presentaron en el contexto de la Feria del Libro Ricardo Palma de Miraflores. Acababa de presentar la novela de un escritor y alguien me dijo que me iba a presentar a Dante Castro. Fue un encuentro, ahora que lo recuerdo, peculiar. En esos meses estaba en su punto de discusión la polémica literaria escritores andinos contra escritores criollos. Dante Castro pertenecía al primer grupo y era uno de los más activos de aquel debate.

Dante Castro era como sus cuentos: directos y con una profunda preocupación social. En esa conversa de no más de 10 minutos, Dante Castro me dijo que en esa polémica se estaba dejando testimonio de lo injusto que se estaba siendo, en cuanto a valoración crítica, con los escritores del interior. Lo decía con convicción.

Pero antes de esa conversación de pocos minutos, ya sabía quién era él. Lo había visto varias veces en reuniones políticas de izquierda en Quilca, en el auditorio del boulevard de libros. ¿Qué hacía yo ahí? Ni idea, pero solía ir a esos eventos después de buscar libros, en especial los días viernes. Esa imagen de activista político la tenía presente cuando conversamos en 2005.

Dante Castro fue un escritor polémico en el circuito literario local; decía las cosas que pensaba e imagino que tuvo no pocas discusiones con colegas de oficio. Pero siempre fue una persona preocupada por las injusticias sociales y luchó contra ellas desde la política. En un mundo acomodaticio, Dante Castro fue consecuente con sus ideales.

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Datos:

Libros de Dante Castro a tener en el radar. Otorongo y otros cuentos (1986) y Tierra de pishtacos (1992/1999).