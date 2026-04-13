Cusco FC - Estudiantes de La Plata: fecha, hora y canal del partido por la fecha 2 de Copa Libertadores 2026

Cusco FC disputará su segundo partido por la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026. El equipo cusqueño tendrá que jugar en Argentina ante Estudiantes de La Plata el martes 14 de abril, desde las 5.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el Estadio Jorge Luis Hirschi.

Los dirigidos por Alejandro Orfila cayeron en la primera fecha por 2-0 ante Flamengo en un partido con mucha polémica. Ahora, tendrán que buscar el triunfo ante un difícil Estudiantes para no quedar relegados en el Grupo A. En la jornada pasada, los argentinos igualaron a uno en su visita a Independiente de Medellín en Colombia, teniendo hasta el momento un punto en la competición.

¿A qué hora juega Cusco FC vs Estudiantes de La Plata?

Este encuentro arrancará desde las 5.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (15/04)

¿En qué canal ver Cusco FC vs Estudiantes de La Plata?

Puedes seguir este enfrentamiento por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por fase de grupos de Copa Libertadores.

Pronósticos para el Cusco FC vs Estudiantes de La Plata

Las principales casas de apuestas tienen como claro favorito a Estudiantes de La Plata en el duelo ante Cusco FC.