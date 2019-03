Barcelona vs Lyon HOY por la Champions League EN VIVO EN DIRECTO: Hora y canal para ver GRATIS

Barcelona vs Lyon EN VIVO EN DIRECTO | El Barcelona buscará sella su clasificación a los cuartos de final de la Champions Legue, ante el Lyon en el estadio Camp Nou.

El Barcelona logró un importante empate en Francia ante el Lyon. Ahora en España, deberían sella la clasificación sin mayor problema. Messi, Suárez y compañía están listos para ser el único equipo español en llegar a los cuartos de final en la presente Champions Legue.

No quieren rendirse. El Lyon sabe que tiene a uno de los mejores equipos en frente e intentará complicarlo hasta el final. Memphis Depay promete cañonear al alemán Ter Stegen. ¿Podrán lograr una hazaña?

Fekir, uno de los mejores futbolistas del equipo francés compartió su opinión sobre el Barcelona en la rueda de prensa: Barcelona es el favorito, no tenemos mucho que perder".

"El resultado que el Barça se llevó hacia el Camp Nou no es inédito. Y es que los azulgranas se han encontrado hasta cuatro ocasiones con un 0-0 en la máxima competición europea, todas con un buen final culé. Cabe decir que dos de estos precedentes se encuentran bajo la denominación de la Copa de Europa, concretamente los que se produjeron la temporada 1974/75 contra Linz y Feyenoord, respectivamente.

En cuanto a las dos eliminatorias bajo la denominación de Liga de Campeones, el Benfica en el curso 2005/06 y Milan el 2011/12, fueron el resto de eliminatorias en la que el Barça accedió a la siguiente ronda europea después de un 0-0 en la ida" compartió el mismo Barcelona.

🔙 Precedentes

🗣 Las palabras de los protagonistas

📋 La convocatoria culé

📝La previa del #BarçaOL

El conjunto francés no ha conseguido ningún triunfo en el Camp Nou. En las tres ocasiones que el Olympique de Lyon ha visitado el conjunto culé, el Barça ha contado los partidos por victorias. Además, los azulgranas lo hacen con un balance total de 10 goles a favor y 2 en contra. Si analizamos las estadísticas generales de los enfrentamientos entre azulgranas y franceses, el Olympique de Lyon no ha ganado contra el Barça: cuatro victorias culés y tres empates. En el partido de este miércoles, sin embargo, el conjunto francés podrá contar con Fekir, que se perdió la ida por sanción.

Barcelona vs Lyon: Posibles Alineaciones

El técnico azulgrana ha decidido convocar a los siguientes futbolistas: Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Sergio, Coutinho, Arthur, Suárez, Messi, O. Dembélé, Cillessen, Malcom, Lenglet, Murillo, Jordi Alba, Prince, S. Roberto, Vidal, Umtiti y Aleñá. Quedan fuera de la convocatoria por lesión Rafinha y Vermaelen, mientras que Todibo lo es por decisión técnica. Hay que recordar que Aleñá seguirá luciendo el dorsal '26' durante el resto de Liga de Campeones, aunque en Liga y Copa haya pasado a llevar el '21'.

Barcelona:

Marc-André ter Stegen; Nélson Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Arthur, Rakitic; Messi, Dembele, Suárez. DT: Ernesto Valverde.

Lyon:

Anthony Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy; Aouar, Ndombélé;Traoré, Fekir, Depay; Moussa Deméle. DT: Brybi Genesio.

Barcelona vs Lyon EN VIVO ONLINE: pronóstico del duelo por la Champions League 2019

El Barcelona es el favorito para este encuentro. Las probabilidades de que el cuadro español salga victorioso es de 1.22 lo cual representa que su posibilidad es de 82%. Solo el 87% de ocasiones con esas probabilidades finalmente vence.

¿Dónde juega el Barcelona vs Lyon?

El Barcelona vs. Lyon se dará en el Camp Nou por la vuelta de los octavos de la Champions League.

¿Qué canales transmitirán el Barcelona vs Lyon EN VIVO y EN DIRECTO?

Barcelona vs Lyon en España: Movistar Liga de Campeones.

Barcelona vs Lyon en Latinoamérica: ESPN, FOX Sports, Facebook.

Barcelona vs Lyon en Estados Unidos: Univision Radio, B/R Live, UniMás, Univision NOW, Radio Barca, Univision Deportes En Vivo, Univision Deportes.

¿Cuándo juega el Barcelona vs Lyon por la Champions League?

El Barcelona vs. Lyon será hoy miércoles 13 de marzo por la vuelta de octavos de final de la Champions League.

Hoy juegan el Barcelona vs Lyon desde el Camp Nou

¿A qué hora juega el Barcelona vs Lyon por la Champions League 2019?

Barcelona vs Lyon en España - 21:00 p.m.

Barcelona vs Lyon en México - 2:00 p. m.

Barcelona vs Lyon en Perú - 3:00 p. m.

Barcelona vs Lyon en Ecuador - 3:00 p. m.

Barcelona vs Lyon en Colombia - 3:00 p. m.

Barcelona vs Lyon en Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 3:00 p. m.

Barcelona vs Lyon en Bolivia - 4:00 p. m.

Barcelona vs Lyon en Venezuela - 4:00 p. m.

Barcelona vs Lyon en Argentina - 5:00 p. m.

Barcelona vs Lyon en Chile - 5:00 p. m.

Barcelona vs Lyon en Uruguay - 5:00 p. m.

Barcelona vs Lyon en Paraguay - 5:00 p. m.

Barcelona vs Lyon en Brasil - 6:00 p. m.

Barcelona vs Lyon: Canales en todo el mundo

⚽ ¿Preparado para el #BarçaOL?

🤩 ¿Con ganas de ver el Barça en la #UCL?



🌍 Consulta los horarios del partido

Barcelona vs Lyon en Argentina: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Barcelona vs Lyon en Australia: Optus Sport, Radio Barca

Barcelona vs Lyon en Austria: DAZN

Barcelona vs Lyon en Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Barcelona vs Lyon en Brasil: Esporte Interativo, TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

Barcelona vs Lyon en Canadá: DAZN, Radio Barca

Barcelona vs Lyon en Chile: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, Fox Sports 1 Chile

Barcelona vs Lyon en Colombia: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Colombia

Barcelona vs Lyon en Costa Rica: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Barcelona vs Lyon en República Dominicana: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Barcelona vs Lyon en Ecuador: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Barcelona vs Lyon en El Salvador: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Barcelona vs Lyon en Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 1

Barcelona vs Lyon en Alemania: DAZN

Barcelona vs Lyon en Guatemala: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Barcelona vs Lyon en Honduras: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Barcelona vs Lyon en Italia: Sky Calcio 3, SKY Go Italia, Sky Sport

Barcelona vs Lyon en Japón: DAZN

Barcelona vs Lyon en México: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Barcelona vs Lyon en Nicaragua: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Barcelona vs Lyon en Panamá: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Barcelona vs Lyon en Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Barcelona vs Lyon en Perú: FOX Play Sur, Fox Sports Peru, Fox Sports Cono Sur

Barcelona vs Lyon en España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Barcelona vs Lyon en Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 3

Barcelona vs Lyon en Estados Unidos: Univision Radio, B/R Live, UniMás, Univision NOW, Radio Barca, Univision Deportes En Vivo, Univision Deportes

Barcelona vs Lyon en Uruguay: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Barcelona vs Lyon en Venezuela: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

El apasionante duelo entre el Barcelona y el Lyon se dará el miércoles 13 de marzo de febrero, en el Camp Nou por los octavos de final de la UEFA Champions League.

Si quieres seguir en Internet el Barcelona vs Lyon, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.

Si quieres disfrutar de este atractivo encuentro de la Liga de Campeones, en España a través de Movistar: Liga de Campeones y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Barcelona vs Lyon EN VIVO ONLINE por FOX Sports

Narración: Mariano Closs

Comentarios: Diego Latorre

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Barcelona vs Lyon?

Si quieres seguir en Internet el Barcelona vs Lyon, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.