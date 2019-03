Roberto Mosquera reveló que botó a siete jugadores del Juan Aurich para salir campeón

Roberto Mosquera realizó una gran temporada con el recién ascendido Royal Pari de Bolivia. El entrenador peruano cerró el año en el tercer lugar con 50 puntos, a tres del campeón San José y logró clasificar a la Copa Sudamericana 2019 donde se medirá al Monagas de Venezuela.

Pese a que ha logrado marcar historia fuera de nuestro país, Mosquera se considera un técnico que implementa métodos para que sus equipos peleen campeonatos. El DT de 62 años tiene un sinfín de anécdotas como una que le marcó cuando entrenaba al Juan Aurich de Chiclayo. El estratega fichó en septiembre del 2013 e hizo una purga de siete jugadores hasta fin de año para arrancar con un nuevo proyecto en el 2014.

"Yo estuve en camarines muy pesados y boté en Juan Aurich a siete personas que no hacían vida de deportistas. Los que no duermen, llegan con olor a trago, los que viven en un halo vacacional se fueron para afuera", dijo Mosquera a un medio boliviano.

"El presidente me dijo a mí no me parece, y yo respondí que había que terminar con el contrato porque era el jefe de la parte deportiva y consideraba que había gente que ganaba mucho dinero, estaba distraída, tomando con mujeres, en la discoteca. Contesté, ¿se van ellos o yo?. Se fueron y campeonamos (Apertura). El tipo que no tiene conducta se tienen que ir”, agregó.

Si nos remontamos a la época, Roberto Mosquera se refiere al campeonato que logró en el Torneo Apertura 2014 tras vencer a Universitario de Deportes por 2-0 en Chiclayo con goles de Hernán Rengifo y Germán Pacheco.