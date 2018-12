Hoy a Edwin Oviedo, actual presidente de la FPF, le podrían dictar prisión preventiva al haber sido sindicado como cabecilla de la organización criminal “Los wachiturros de Tumán” y por presuntamente haber ordenado el asesinato de dos líderes sindicales de la azucarera Tumán.

Si esto sucede, habría un terremoto en la Videna y una lucha por el poder, ya que debería asumir el primer vicepresidente Agustín Lozano –según lo que dictan los estatutos de la FPF–, quien no ha tenido una participación activa durante la presidencia de Oviedo por algunas diferencias. Sin embargo, el todavía mandamás de la FPF ha señalado que el poder recaería sobre otra persona.

“Espero no ser detenido pero, si sucede esta situación, la presidencia la asumiría Franklin Chuquizuta. Las investigaciones duran años. No renunciaría porque yo me siento inocente, y entonces nosotros estamos en una etapa de proceso donde nos adecuamos a los estatutos que la FIFA impone. Yo quisiera convocar a elecciones este año que en teoría termina mi mandato, pero la FIFA me ha dicho que no lo puedo hacer”, ha señalado Oviedo, que ayer ha tenido una reunión de planificación deportiva junto al gerente de selecciones, Antonio García Pye, y el director deportivo, Juan Carlos Oblitas.

Después de la renuncia de la Comisión de Ética y Auditoría y también del Comité Consultivo –donde estaban Felipe Cantuarias y Alfredo Ferrero–, hubo un sector que se opuso a que Edwin Oviedo siga como presidente de la FPF pero en el directorio, el mandamás anunció que no daría un paso al costado ni tomaría licencia.

Mientras tanto, la ADFP lo han señalado como el causante de inestabilidad del fútbol torneo, mientras sigue la pugna por la organización del campeonato del 2019. La modificación de la Ley de Fortalecimiento en el Congreso no ha ido a una segunda votación, por lo que la FPF no será suspendida por la FIFA por el momento, aunque cabe la posibilidad de que se forme una Comisión Normalizadora -como ocurrió en Uruguay en agosto de este año- que estaría a cargo de Juan Matute (secretario general) o Natale Amprimo (asesor legal de la FPF).

Los minutos pasan y Edwin Oviedo sabe que su suerte se decidirá. Hoy podría ir a la cárcel, ocasionando un terremoto con secuelas dentro de la Videna donde hay una clara lucha por el poder, mientras la selección todavía no define sus amistosos para marzo próximo, la atención no está en una cancha de fútbol ni en una pelota, sino en lo que pasará con la cabeza de una Federación golpeada. ❧

