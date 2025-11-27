HOYSuscripcion LR Focus

Bono de Guerra con aumento HOY, 27 de noviembre: fechas de pago de fin de año y montos actualizados confirmados vía Sistema Patria

Revisa todos los detalles actualizados del Bono de Guerra de noviembre 2025, incluido el monto fijado para este periodo, los días en que se realizó el pago y el cronograma oficial divulgado por el Sistema Patria, el cual continuó con el esquema de entrega utilizado en octubre.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, ya activó la nueva entrega del Bono de Guerra de noviembre 2025. Este subsidio, canalizado mediante el Sistema Patria, está destinado a brindar respaldo financiero a tres grupos específicos de la población, como parte de las medidas implementadas frente al contexto económico actual.

En las siguientes líneas te compartimos todos los datos actualizados sobre los montos asignados, las fechas de pago oficiales y los criterios necesarios para acceder a este beneficio estatal.

Bono de Guerra Económica HOY: fechas de pago oficiales y montos con aumento fijos de fin de año vía Sistema Patria

Bono de Guerra, noviembre 2025: ¿cuándo llegó el pago vía Sistema Patria?

La entrega del Bono de Guerra Económica de noviembre de 2025 ya está en marcha. Como en meses anteriores, este apoyo económico está dirigido a los tres sectores definidos por el Ejecutivo nacional, respetando el esquema de pago habitual. Revisa a continuación el cronograma para conocer cómo se desarrolló la distribución en este mes:

  • Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: viernes 14 de noviembre (con Cestaticket)
  • Bono de Guerra para jubilados: lunes 17 de noviembre (sin Cestaticket)
  • Bono de Guerra para pensionados: viernes 21 de noviembre.
Anuncio del Bono de Guerra de noviembre 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de noviembre 2025 en Venezuela?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo ajuste en los montos del Bono de Guerra Económica, distribuidos a través del Sistema Patria. Este aumento aplica por igual a los tres sectores que mensualmente reciben este beneficio, en concordancia con el mecanismo de indexación aún en vigor. En el siguiente apartado, te detallamos las cifras actualizadas para noviembre de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibieron 28.080 bolívares o 120 dólares indexados (más 4.680 bolívares de bonificación de fin de año)
  • Jubilados: recibieron 26.208 bolívares o 112 dólares indexados (más 3.276 bolívares de bonificación de fin de año)
  • Pensionados: recibieron 11.700 bolívares o 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

