Resultados Kino Táchira HOY, 22 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 108 y premio mayor de la lotería en Venezuela

El sorteo 108 del Kino Táchira se lleva a cabo el lunes 22 de septiembre en Venezuela, con premios que prometen transformar la suerte de sus jugadores. Con un cartón de 15 números adquirido por 500 bolívares, los participantes esperan los resultados transmitidos en vivo por YouTube y que puedes revisar a continuación en la siguiente nota.

Resultados Kino Táchira del 22 de septiembre: números del sorteo 108

A continuación, te mostramos los resultados del sorteo 108 del Kino Táchira hoy:

Números ganadores: -

¿Cuáles fueron los resultados de Kino Táchira del 15 de septiembre?

Te compartimos los resultados del Kino Táchira de la última fecha:

Números ganadores: 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 22

¿Cómo se juega Kino Táchira y qué contiene el cartón?

Para jugar Kino Táchira, debes adquirir un cartón o boleto en cualquiera de los puntos de venta autorizados a nivel nacional. Cada cartón contiene una combinación de 15 números, seleccionados al azar entre el 01 y el 23, que corresponden a las bolitas utilizadas en el sorteo. Estos números son impresos de forma online o convencional y no pueden ser elegidos por el jugador. Además, el cartón incluye datos sobre su identificación y el sorteo alque pertenece, y solo el portador del cartón físico puede reclamar un premio en caso de acierto.

¿Cuánto cuesta participar en Kino Táchira?

Participar en Kino Táchira tiene un costo accesible de 500 bolívares por cartón, y los premios se entregan directamente en bolívares, lo que hace el proceso simple y directo.

¿Puedo cobrar el premio si perdí la cartilla ganadora de Kino Táchira?

Si tu cartilla de Kino Táchira resulta ganadora, pero la perdiste, lamentablemente no podrás reclamar el premio. Según las reglas del juego, el premio se entrega únicamente al portador del boleto físico con los 15 aciertos, que debe coincidir exactamente con los números extraídos en el sorteo. La cartilla es el único comprobante válido. Por eso, es fundamental conservarla en buen estado hasta verificar los resultados.