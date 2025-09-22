HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?
¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     ¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     ¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     
Datos LR

Resultados Kino Táchira HOY, 22 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 108 y premio mayor de la lotería en Venezuela

Consulta los resultados del sorteo 108 del Kino Táchira, correspondiente al lunes 22 de septiembre, y verifica la combinación ganadora de 15 números válida en toda Venezuela.

Kino Táchira de HOY: revisa aquí los resultados del 22 de septiembre de 2025. Foto: composición LR/Kino Táchira
Kino Táchira de HOY: revisa aquí los resultados del 22 de septiembre de 2025. Foto: composición LR/Kino Táchira

El sorteo 108 del Kino Táchira se lleva a cabo el lunes 22 de septiembre en Venezuela, con premios que prometen transformar la suerte de sus jugadores. Con un cartón de 15 números adquirido por 500 bolívares, los participantes esperan los resultados transmitidos en vivo por YouTube y que puedes revisar a continuación en la siguiente nota.

PUEDES VER: Triple Gordo de HOY, 21 de septiembre 2025: resultados del sorteo 163, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

lr.pe

Resultados Kino Táchira del 22 de septiembre: números del sorteo 108

A continuación, te mostramos los resultados del sorteo 108 del Kino Táchira hoy:

  • Números ganadores: -

PUEDES VER: Kingo Táchira de HOY, 21 de septiembre 2025: resultados del sorteo 142, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

lr.pe

¿Cuáles fueron los resultados de Kino Táchira del 15 de septiembre?

Te compartimos los resultados del Kino Táchira de la última fecha:

  • Números ganadores: 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 22

¿Cómo se juega Kino Táchira y qué contiene el cartón?

Para jugar Kino Táchira, debes adquirir un cartón o boleto en cualquiera de los puntos de venta autorizados a nivel nacional. Cada cartón contiene una combinación de 15 números, seleccionados al azar entre el 01 y el 23, que corresponden a las bolitas utilizadas en el sorteo. Estos números son impresos de forma online o convencional y no pueden ser elegidos por el jugador. Además, el cartón incluye datos sobre su identificación y el sorteo alque pertenece, y solo el portador del cartón físico puede reclamar un premio en caso de acierto.

¿Cuánto cuesta participar en Kino Táchira?

Participar en Kino Táchira tiene un costo accesible de 500 bolívares por cartón, y los premios se entregan directamente en bolívares, lo que hace el proceso simple y directo.

¿Puedo cobrar el premio si perdí la cartilla ganadora de Kino Táchira?

Si tu cartilla de Kino Táchira resulta ganadora, pero la perdiste, lamentablemente no podrás reclamar el premio. Según las reglas del juego, el premio se entrega únicamente al portador del boleto físico con los 15 aciertos, que debe coincidir exactamente con los números extraídos en el sorteo. La cartilla es el único comprobante válido. Por eso, es fundamental conservarla en buen estado hasta verificar los resultados.

Notas relacionadas
Kino Táchira de HOY, 8 de septiembre 2025: resultados del sorteo 106, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Kino Táchira de HOY, 8 de septiembre 2025: resultados del sorteo 106, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

LEER MÁS
Resultados Kino Tachira de HOY, 1 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 105 y premio mayor de la lotería en Venezuela

Resultados Kino Tachira de HOY, 1 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 105 y premio mayor de la lotería en Venezuela

LEER MÁS
Kino Táchira del 25 de agosto 2025: resultados del sorteo 104, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Kino Táchira del 25 de agosto 2025: resultados del sorteo 104, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 18 de septiembre: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 18 de septiembre: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela

LEER MÁS
Pagos MPPE esto se sabe HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra para jubilados y pensionados, próximos pagos y cómo cobrar vía Patria

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra para jubilados y pensionados, próximos pagos y cómo cobrar vía Patria

LEER MÁS
Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 18 de septiembre: fechas confirmadas de pago y montos con aumentos de Nicolás Maduro vía Patria

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 18 de septiembre: fechas confirmadas de pago y montos con aumentos de Nicolás Maduro vía Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Datos LR

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 18 de septiembre: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra para jubilados y pensionados, próximos pagos y cómo cobrar vía Patria

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota