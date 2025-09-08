Kino Táchira de HOY, 8 de septiembre 2025: resultados del sorteo 106, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Kino Táchira de HOY: revisa aquí los resultados del 8 de septiembre de 2025. Foto: composición LR/Kino Táchira

El sorteo 106 del Kino Táchira, una de las loterías más emblemáticas de Venezuela, se llevará a cabo este lunes 8 de septiembre de 2025. La secuencia ganadora se revelará inicialmente a través de una transmisión en vivo por YouTube a las 7:00 p. m., y posteriormente será emitida por televisión a las 10:00 p. m. En esta nota podrás conocer los números que salieron favorecidos.

Resultados Kino Táchira del 8 de septiembre: números del sorteo 106

A continuación, te mostramos los resultados del sorteo 106 del Kino Táchira:

Números ganadores: -

¿Cómo se gana con el Kino Táchira?

Hay cuatro categorías de ganadores y se denominan de la siguiente manera:

Primera categoría de ganador o ganadores: con quince (15) aciertos.

Segunda categoría de ganador o ganadores: con catorce (14) aciertos.

Tercera categoría de ganador o ganadores: con trece (13) aciertos.

Cuarta categoría de ganador o ganadores: con doce (12) aciertos.

¿A qué hora jugó el Kino Táchira 106?

El sorteo 106 del Kino Táchira se realizará este lunes 8 de septiembre a las 7:00 p.m., en el horario local, por el canal de YouTube (TuKinoTachira). Mientras que en Venevisión se transmitirá a las 10.00 p. m. en diferido.