Resultados Kino Tachira de HOY, 1 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 105 y premio mayor de la lotería en Venezuela
Revisa los números ganadores del sorteo 105 del Kino Táchira, correspondiente al lunes 1 de septiembre. Esta popular lotería venezolana dará a conocer la secuencia de 15 cifras que resultaron premiadas.
- Kino Táchira del 25 de agosto 2025: resultados del sorteo 104, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela
- Resultados Kino Táchira de HOY, 18 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 103 y premio mayor de la lotería en Venezuela
Este lunes 1 de septiembre de 2025 se realizará el sorteo 105 del Kino Táchira, uno de los juegos de azar con mayor tradición en Venezuela. La combinación ganadora será presentada primero en una transmisión en vivo por YouTube a las 7:00 p. m., y más tarde se difundirá por televisión a las 10:00 p. m. En esta nota te mostramos los números premiados de esta edición.
PUEDES VER: Resultados Triple Gordo de HOY, 31 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 160 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV
Resultados Kino Táchira del 1 de septiembre: números del sorteo 105
A continuación, te mostramos los resultados del sorteo 105 del Kino Táchira:
- Números ganadores: -
PUEDES VER: Resultados Kingo Táchira HOY, 31 de agosto 2025: números ganadores sorteo 139 y premio mayor de la lotería venezolana vía Suerte TV
¿Cómo se gana con el Kino Táchira?
Hay cuatro categorías de ganadores y se denominan de la siguiente manera:
- Primera categoría de ganador o ganadores: con quince (15) aciertos.
- Segunda categoría de ganador o ganadores: con catorce (14) aciertos.
- Tercera categoría de ganador o ganadores: con trece (13) aciertos.
- Cuarta categoría de ganador o ganadores: con doce (12) aciertos.
¿A qué hora jugó el Kino Táchira 105?
El sorteo 105 del Kino Táchira se realizará este lunes 1 de septiembre a las 7:00 p.m., en el horario local, por el canal de YouTube (TuKinoTachira). Mientras que en Venevisión se transmitirá a las 10.00 p. m. en diferido.