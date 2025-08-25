Kino Táchira de HOY, 25 de agosto 2025: resultados del sorteo 104, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela
Consulta los resultados del sorteo 104 del Kino Táchira, realizado el lunes 25 de agosto. Esta reconocida lotería de Venezuela se transmite en directo por su canal de YouTube y también por la señal de Venevisión.
- Resultados Kino Táchira de HOY, 18 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 103 y premio mayor de la lotería en Venezuela
- Kino Táchira de HOY, 11 de agosto 2025: resultados del sorteo 102, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela
El sorteo 104 del Kino Táchira se llevó a cabo este lunes 25 de agosto de 2025, consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Venezuela. Los números ganadores se revelaron inicialmente en una emisión en vivo por YouTube a las 7:00 p. m., y luego se compartirán en televisión a las 10:00 p. m. Aquí encontrarás la combinación afortunada de esta edición.
PUEDES VER: Resultados Triple Gordo HOY, domingo 24 de agosto: números del sorteo 159 y premio mayor de la lotería venezolana vía Suerte TV
Resultados Kino Táchira hoy, 25 de agosto: números del sorteo 104
A continuación, te mostramos los resultados del sorteo 104 del Kino Táchira:
- Números ganadores: -
PUEDES VER: Resultados Kingo Táchira HOY, 24 de agosto 2025: números y qué salió en el sorteo 138 por Suerte TV en YouTube
¿Cómo se gana con el Kino Táchira?
Hay cuatro categorías de ganadores y se denominan de la siguiente manera:
- Primera categoría de ganador o ganadores: con quince (15) aciertos.
- Segunda categoría de ganador o ganadores: con catorce (14) aciertos.
- Tercera categoría de ganador o ganadores: con trece (13) aciertos.
- Cuarta categoría de ganador o ganadores: con doce (12) aciertos.
¿A qué hora jugó el Kino Táchira 104?
El sorteo 104 del Kino Táchira se realizará este lunes 25 de agosto a las 7:00 p.m., en el horario local, por el canal de YouTube (TuKinoTachira). Mientras que en Venevisión se transmitirá a las 10.00 p. m. en diferido.