Kino Táchira de HOY, 25 de agosto 2025: resultados del sorteo 104, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Kino Táchira de HOY: revisa aquí los resultados del 25 de agosto de 2025. Foto: composición LR/Kino Táchira

El sorteo 104 del Kino Táchira se llevó a cabo este lunes 25 de agosto de 2025, consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Venezuela. Los números ganadores se revelaron inicialmente en una emisión en vivo por YouTube a las 7:00 p. m., y luego se compartirán en televisión a las 10:00 p. m. Aquí encontrarás la combinación afortunada de esta edición.

Resultados Kino Táchira hoy, 25 de agosto: números del sorteo 104

A continuación, te mostramos los resultados del sorteo 104 del Kino Táchira:

Números ganadores: -

¿Cómo se gana con el Kino Táchira?

Hay cuatro categorías de ganadores y se denominan de la siguiente manera:

Primera categoría de ganador o ganadores: con quince (15) aciertos.

Segunda categoría de ganador o ganadores: con catorce (14) aciertos.

Tercera categoría de ganador o ganadores: con trece (13) aciertos.

Cuarta categoría de ganador o ganadores: con doce (12) aciertos.

¿A qué hora jugó el Kino Táchira 104?

El sorteo 104 del Kino Táchira se realizará este lunes 25 de agosto a las 7:00 p.m., en el horario local, por el canal de YouTube (TuKinoTachira). Mientras que en Venevisión se transmitirá a las 10.00 p. m. en diferido.