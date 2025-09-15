Kino Táchira de HOY, 15 de septiembre 2025: resultados del sorteo 107, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Este 15 de septiembre, a las 7:00 p.m., se llevará a cabo en Venezuela el sorteo 107 del Kino Táchira. Los resultados estarán disponibles y pueden ser consultados en el sitio web de La República. Quienes deseen ver cómo se desarrolla el sorteo pueden acceder a la transmisión en vivo por YouTube, ideal para seguir cada momento del evento desde cualquier dispositivo con conexión. Igualmente, se difundirán por televisión todos los resultados a las 10:00 p. m.

Resultados Kino Táchira del 15 de septiembre: números del sorteo 107

A continuación, te mostramos los resultados del sorteo 107 del Kino Táchira hoy:

Números ganadores: -

¿Cuáles fueron los resultados de Kino Táchira del 8 de septiembre?

Te compartimos los resultados del Kino Táchira en las fechas recientes:

Números ganadores: 01 - 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23

¿Qué es Kino Táchira?

Kino Táchira es un juego de lotería venezolano operado por la Lotería del Táchira, y forma parte del sistema oficial de sorteos del país. Está respaldado por el Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Táchira – Lotería del Táchira, una institución con amplia trayectoria en la promoción de juegos de azar con fines sociales. Ofrece premios semanales a través de combinaciones numéricas y busca generar recursos destinados a programas de ayuda y bienestar.

¿Cuánto cuesta participar en Kino Táchira?

Participar en Kino Táchira tiene un costo accesible de 500 bolívares por cartón, y los premios se entregan directamente en bolívares, lo que hace el proceso simple y directo.

¿Dónde se pueden comprar boletos para jugar Kino Táchira?

Puedes comprar boletos para participar en Kino Táchira en cualquiera de sus más de 700 puntos de venta autorizados distribuidos en todo el país. En la ciudad de Maracaibo, por ejemplo, destacan agencias como Servicio Telemático C.A., Agencia La Fortuna 1 1201, WM Plaza Lago, Agencia La Ideal, Lotería Alejo 3, Agencia El Tesoro, Agencia de Loterías Mary, Mao Lottery, Puchungo 1 y Agencia El Pajarito, entre otras.