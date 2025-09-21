HOYSuscripcion LR Focus

Triple Gordo de HOY, 21 de septiembre 2025: resultados del sorteo 163, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Este domingo 21 de septiembre se publican nuevos resultados del Triple Gordo en Venezuela. Revisa las combinaciones ganadoras del Par Millonario, la Súper Dupleta y el Triple Terminal, los sorteos más destacados de esta tradicional lotería.

El Triple Gordo juega cada domingo en Venezuela. Foto: composición LR/Suerte TV
Los resultados del Triple Gordo en Venezuela correspondientes a este domingo 21 de septiembre estarán disponibles. Al comprar un boleto, los participantes acceden automáticamente a los sorteos del Par Millonario, la Súper Dupleta y el Triple Terminal. Quienes resulten ganadores deberán seguir las reglas estipuladas por la Lotería de Venezuela para hacer efectivo su premio.

Resultados Triple Gordo hoy, 21 de septiembre: números ganadores del sorteo

  • Par Millonario:
  • Triple A: -
  • Triple B: -
  • Triple Terminal:
  • A: -
  • B: -
  • C: -
  • Súper Dupleta:
  • Triple 1: -
  • Triple 2: -
  • Triple 3: -

Resultados Triple Gordo: números del último sorteo

Los últimos resultados del sorteo 162 del Triple Gordo, realizado el 14 de septiembre, incluyeron las siguientes combinaciones ganadoras:

  • Par Millonario: Triple A: 402, Triple B: 010
  • Triple Terminal: A: 77, B: 65, C: 70
  • Súper Dupleta: Triple 1: 748, Triple 2: 549, Triple 3: 596.

¿Cómo se gana con el Triple Gordo?

Para ganar con el Triple Gordo en Venezuela, aquí tienes algunos pasos clave que puedes seguir:

  1. Compra de Boletos: Adquiere un boleto en puntos de venta autorizados o en línea, si está disponible. Cada boleto tiene números preimpresos, o puedes seleccionar tus propios números.
  2. Elige tus Números: Dependiendo de la categoría de juego que elijas (como PAR MILLONARIO, TRIPLE TERMINAL, o SÚPER DUPLETA), deberás seleccionar una serie de números. Puedes elegir manualmente tus números o utilizar el sistema de selección aleatoria que ofrecen algunos puntos de venta.
  3. Revisar las Fechas de los Sorteos: Los sorteos del Triple Gordo generalmente se realizan los domingos. Asegúrate de verificar la fecha y hora del próximo sorteo.
  4. Seguir el Sorteo: Puedes seguir el sorteo en vivo a través de medios oficiales como Suerte TV o consultar los resultados en línea después del sorteo.
  5. Verificar Premios: Si tus números coinciden con los números ganadores, puedes reclamar tus premios según las reglas establecidas. Los premios pueden variar desde pequeñas cantidades en efectivo hasta grandes sumas y vehículos, dependiendo de la categoría.
  6. Reclamar Premios: Si ganas, deberás seguir los procedimientos para reclamar tu premio, que incluyen presentar tu boleto ganador y una identificación válida en un centro autorizado.

Es importante mantenerse informado sobre las reglas y regulaciones del juego, ya que pueden cambiar. Además, siempre juega de manera responsable, estableciendo límites sobre cuánto estás dispuesto a gastar en los boletos de lotería.

