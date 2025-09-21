Kingo Táchira de HOY, 21 de septiembre 2025: resultados del sorteo 142, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV
Sigue de cerca los resultados del Kingo Táchira de este domingo 21 de septiembre. Pronto serán anunciadas las combinaciones ganadoras para las modalidades Bingo y Lotto en todo el territorio venezolano.
Este 21 de septiembre, a las 3:00 p.m., se llevará a cabo en Venezuela el sorteo 142 del Kingo Táchira. Los resultados estarán disponibles y pueden ser consultados en el sitio web de La República. Quienes deseen ver cómo se desarrolla el sorteo pueden acceder a la transmisión en vivo por YouTube, ideal para seguir cada momento del evento desde cualquier dispositivo con conexión.
Resultados Kingo Táchira hoy, 21 de septiembre: números del sorteo 142
- Bingo: -
- Lotto: -
Resultados Kingo Táchira: números del 14 de septiembre
- Bingo: 02 - 16 - 13 - 17 - 22 - 05 - 27 - 10
- Lotto: 10 - 27 - 24 - 16 - 23
¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?
Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.