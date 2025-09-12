Bono de Guerra de septiembre 2025 por más de 110 dólares: cuándo se paga, quién cobra y cómo registrarse vía Sistema Patria

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria

Los ciudadanos de Venezuela continúan esperando el arribo del Bono de Guerra de septiembre 2025, uno de los subsidios que más beneficios trae en medio de la crisis social del país llanero. Al respecto, un monto superior a 110 dólares, por concepto de este pago, es el siguiente en el cronograma de desembolsos hechos a través del Sistema Patria.

Revisa en la siguiente nota todo lo que necesitas saber sobre este abono, incluida la fecha tentativa en la que llegará, quienes son los usuarios que pueden cobrar de forma exclusiva y cómo realizar el registro para no perder el dinero.

Bono de Guerra, septiembre 2025: ¿cuándo pagan el monto de 112 dólares vía Patria?

Los 112 dólares del Bono de Guerra Económica de septiembre 2025 estaría siendo entregado a partir del lunes 15 de dicho mes, tomando como referencia las fechas de abonos anteriores hechos en el Sistema Patria.

Anteriormente, un Bono de Guerra de 120 dólares llegó el jueves 11 de septiembre, siendo los trabajadores públicos los destinatarios.

¿Quiénes cobran el Bono de Guerra de septiembre 2025 de 112 dólares?

El Bono de Guerra de septiembre 2025 de 112 dólares solo lo pueden cobrar los jubilados de la administración pública venezolana, según el cronograma hecho por el régimen de Nicolás Maduro.

Ellos son el segundo grupo en recibir el esperado subsidio, terminando la distribución los pensionados del IVSS y Amor Mayor.

¿Cómo registrarse en el Sistema Patria para cobrar los bonos?

Ingresa a la página web del Sistema Patria (www.patria.org.ve) y completa tu registro de la siguiente forma. Es importante que estés inscrito para que puedas cobrar el bono: