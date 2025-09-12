HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Bono de Guerra de septiembre 2025 por más de 110 dólares: cuándo se paga, quién cobra y cómo registrarse vía Sistema Patria

Pronto estará disponible el segundo pago del Bono de Guerra de septiembre 2025 a través del Sistema Patria. Descubre en esta nota todos los detalles sobre esta ayuda económica, incluyendo quiénes reciben más de 110 dólares.

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria
Los ciudadanos de Venezuela continúan esperando el arribo del Bono de Guerra de septiembre 2025, uno de los subsidios que más beneficios trae en medio de la crisis social del país llanero. Al respecto, un monto superior a 110 dólares, por concepto de este pago, es el siguiente en el cronograma de desembolsos hechos a través del Sistema Patria.

Revisa en la siguiente nota todo lo que necesitas saber sobre este abono, incluida la fecha tentativa en la que llegará, quienes son los usuarios que pueden cobrar de forma exclusiva y cómo realizar el registro para no perder el dinero.

Bonos Activos lo que se sabe de HOY: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela

lr.pe

Bono de Guerra, septiembre 2025: ¿cuándo pagan el monto de 112 dólares vía Patria?

Los 112 dólares del Bono de Guerra Económica de septiembre 2025 estaría siendo entregado a partir del lunes 15 de dicho mes, tomando como referencia las fechas de abonos anteriores hechos en el Sistema Patria.

Anteriormente, un Bono de Guerra de 120 dólares llegó el jueves 11 de septiembre, siendo los trabajadores públicos los destinatarios.

¿Quiénes cobran el Bono de Guerra de septiembre 2025 de 112 dólares?

El Bono de Guerra de septiembre 2025 de 112 dólares solo lo pueden cobrar los jubilados de la administración pública venezolana, según el cronograma hecho por el régimen de Nicolás Maduro.

Ellos son el segundo grupo en recibir el esperado subsidio, terminando la distribución los pensionados del IVSS y Amor Mayor.

¿Cómo registrarse en el Sistema Patria para cobrar los bonos?

Ingresa a la página web del Sistema Patria (www.patria.org.ve) y completa tu registro de la siguiente forma. Es importante que estés inscrito para que puedas cobrar el bono:

  1. Ingresa a la web del Sistema Patria y haz clic en 'Usuario/contraseña'.
  2. Selecciona el botón 'Regístrate'.
  3. Deja datos como tu número de cédula, teléfono celular, género, fecha de nacimiento, solicita un código de validación, escribe el código de seguridad, y haz clic en 'Continuar'.
  4. Valida tu número de teléfono con el código que te llegará por mensaje.
  5. Coloca tus nombres y apellidos, correo electrónico, estado, municipio, parroquia y dirección exacta donde vives.
  6. Ingresa una contraseña segura y luego haz clic en 'Registrar'.
  7. Corrobora que el registro haya sido exitoso. Haz clic en 'Entrar'.
  8. Luego se desplegará una pestaña donde deberás colocar tu número de cédula, escribir el código de seguridad y darle a 'Continuar'.
  9. Coloca tu contraseña para ingresar.
  10. Finalmente, tu cuenta en la Plataforma Patria ya estará disponible.
No vas a cobrar el Bono Promotoras del Parto Humanizado de septiembre 2025: las únicas beneficiarias del nuevo pago vía Sistema Patria

Ya llega un DOBLE PAGO para Amor Mayor en septiembre 2025: los bonos oficiales para pensionados en el Sistema Patria

Pago Amor Mayor de septiembre 2025 vía Sistema Patria: cronograma del bono, nuevos pensionados y cómo cobran los adultos mayores

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 12 de septiembre: bonos activos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 12 de septiembre: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela

Bono de Guerra información de HOY, 12 de septiembre: fechas de pago oficiales y montos con aumento confirmados en el Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 12 de septiembre: fechas de pago y montos oficiales con aumento en el Sistema Patria

