HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Final del 'Mundial de Desayunos': ¿cómo votar por pan con chicharrón?
Final del 'Mundial de Desayunos': ¿cómo votar por pan con chicharrón?     Final del 'Mundial de Desayunos': ¿cómo votar por pan con chicharrón?     Final del 'Mundial de Desayunos': ¿cómo votar por pan con chicharrón?     
Datos LR

Bono de Guerra septiembre 2025 para pensionados: fecha de pago, monto oficial y como cobrar en 4 pasos fáciles vía Patria

El Bono de Guerra de septiembre 2025 para los pensionados del IVSS y Amor Mayor está cerca y AQUÍ conocerás todo lo necesario para obtener sin falta este depósito que beneficia a los adultos mayores por medio del Sistema Patria.

La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria
La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria

El régimen de Nicolás Maduro se prepara para cancelar el Bono de Guerra de septiembre 2025 para los pensionados que pertenecen al IVSS y Amor Mayor. El pago, enviado por el Sistema Patria, es el último de los tres montos que cumplen la función de ser un ingreso económico extra para afrontar la crisis por la que atraviesa Venezuela en la actualidad.

Revisa en la siguiente nota lo que necesitas saber acerca del abono, incluida la fecha tentativa en la que se efectuará el pago, el monto a entregarse y cómo cobrar sin presentar dificultades.

PUEDES VER: Pago IVSS confirmado para septiembre 2025: cuándo depositan, cronograma y consulta con cédula para pensionados

lr.pe

Bono de Guerra, septiembre 2025: ¿cuándo pagan a los pensionados vía Sistema Patria?

El Bono de Guerra para pensionados estaría llegando el viernes 19 de septiembre, tomando como referencia las fechas en las que fue entregado durante meses pasados por la plataforma Patria.

Es importante mencionar que, previo a los pensionados, el Bono de Guerra también se les fue entregado a los trabajadores públicos y jubilados en Venezuela.

¿De cuánto es el Bono de Guerra de septiembre 2025 para pensionados?

Los pensionados del IVSS y Amor Mayor recibirán oficialmente 50 dólares indexados por concepto del Bono de Guerra Económica de septiembre 2025.

Este monto fue determinado por Nicolás Maduro a mitad del año, como parte de los aumentos para la población venezolana.

¿Cómo cobrar el Bono de Guerra de septiembre 2025?

Si deseas retirar el monto correspondiente al Bono de Guerra de septiembre 2025, depositado en tu cuenta del Sistema Patria, es crucial que sigas esta breve guía, que te guiará paso a paso de manera fácil y rápida:

  • Ingresa al Sistema Patria y haz clic en ‘registrarse’.
  • Completa el formulario y pulsa en ‘continuar’.
  • Solicita, revisa y digita el código de confirmación.
  • Llena los espacios con los datos solicitados y crea una contraseña.
  • Pulsa el botón de ‘registrar’.
Notas relacionadas
Bono de Guerra de septiembre 2025 por más de 110 dólares: cuándo se paga, quién cobra y cómo registrarse vía Sistema Patria

Bono de Guerra de septiembre 2025 por más de 110 dólares: cuándo se paga, quién cobra y cómo registrarse vía Sistema Patria

LEER MÁS
No vas a cobrar el Bono Promotoras del Parto Humanizado de septiembre 2025: las únicas beneficiarias del nuevo pago vía Sistema Patria

No vas a cobrar el Bono Promotoras del Parto Humanizado de septiembre 2025: las únicas beneficiarias del nuevo pago vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bono de Guerra de más de 115 dólares en septiembre 2025: beneficiarios oficiales, fecha de pago y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria

Bono de Guerra de más de 115 dólares en septiembre 2025: beneficiarios oficiales, fecha de pago y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bono de Guerra de septiembre 2025 por más de 110 dólares: cuándo se paga, quién cobra y cómo registrarse vía Sistema Patria

Bono de Guerra de septiembre 2025 por más de 110 dólares: cuándo se paga, quién cobra y cómo registrarse vía Sistema Patria

LEER MÁS
Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 12 de septiembre: bonos activos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 12 de septiembre: bonos activos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 12 de septiembre: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 12 de septiembre: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela

LEER MÁS
Bono de Guerra información de HOY, 12 de septiembre: fechas de pago oficiales y montos con aumento confirmados en el Sistema Patria

Bono de Guerra información de HOY, 12 de septiembre: fechas de pago oficiales y montos con aumento confirmados en el Sistema Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Datos LR

Bono de Guerra de septiembre 2025 por más de 110 dólares: cuándo se paga, quién cobra y cómo registrarse vía Sistema Patria

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 12 de septiembre: bonos activos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 12 de septiembre: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota