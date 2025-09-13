Bono de Guerra septiembre 2025 para pensionados: fecha de pago, monto oficial y como cobrar en 4 pasos fáciles vía Patria

La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria

La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria

El régimen de Nicolás Maduro se prepara para cancelar el Bono de Guerra de septiembre 2025 para los pensionados que pertenecen al IVSS y Amor Mayor. El pago, enviado por el Sistema Patria, es el último de los tres montos que cumplen la función de ser un ingreso económico extra para afrontar la crisis por la que atraviesa Venezuela en la actualidad.

Revisa en la siguiente nota lo que necesitas saber acerca del abono, incluida la fecha tentativa en la que se efectuará el pago, el monto a entregarse y cómo cobrar sin presentar dificultades.

Bono de Guerra, septiembre 2025: ¿cuándo pagan a los pensionados vía Sistema Patria?

El Bono de Guerra para pensionados estaría llegando el viernes 19 de septiembre, tomando como referencia las fechas en las que fue entregado durante meses pasados por la plataforma Patria.

Es importante mencionar que, previo a los pensionados, el Bono de Guerra también se les fue entregado a los trabajadores públicos y jubilados en Venezuela.

¿De cuánto es el Bono de Guerra de septiembre 2025 para pensionados?

Los pensionados del IVSS y Amor Mayor recibirán oficialmente 50 dólares indexados por concepto del Bono de Guerra Económica de septiembre 2025.

Este monto fue determinado por Nicolás Maduro a mitad del año, como parte de los aumentos para la población venezolana.

¿Cómo cobrar el Bono de Guerra de septiembre 2025?

Si deseas retirar el monto correspondiente al Bono de Guerra de septiembre 2025, depositado en tu cuenta del Sistema Patria, es crucial que sigas esta breve guía, que te guiará paso a paso de manera fácil y rápida: