Bonos Activos esto se sabe HOY, 15 de septiembre: Bono de Guerra para jubilados y próximos pagos en Patria para Venezuela
Durante los días venideros se llevará a cabo la distribución del cronograma de pagos del Sistema Patria, relacionado con los diversos bonos de septiembre de 2025 a beneficiarios específicos.
- Bono de Guerra septiembre 2025 para pensionados: fecha de pago, monto oficial y como cobrar en 4 pasos fáciles vía Patria
- Bono de Guerra de septiembre 2025 por más de 110 dólares: cuándo se paga, quién cobra y cómo registrarse vía Sistema Patria
El Sistema Patria ha reanudado la entrega regular de bonos mensuales de septiembre 2025, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para respaldar a los sectores más afectados por la crisis económica. Estos subsidios llegan con montos actualizados para contrarrestar el impacto de la inflación.
Actualmente, ya se encuentra activo el Bono de Guerra correspondiente a este mes, mientras que en los próximos días se continuará con el mismo subsidio, pero con montos para otros grupos beneficiarios.
Bonos Sistema Patria, septiembre: ¿qué pago cayó en Venezuela?
El pago del Bono de Guerra correspondiente a septiembre de 2025 para los trabajadores del sector público ya fue efectuado mediante el Sistema Patria. La confirmación se difundió el jueves 11 a través de los canales oficiales, entre ellos el Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la red social X (anteriormente Twitter).
En esta ocasión, el monto entregado fue de 18.720 bolívares, equivalentes a 120 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Anuncio del Bono de Guerra para trabajadores públicos de septiembre 2025. Foto: Canal Patria Digital
¿Qué bonos de septiembre 2025 llegan vía Sistema Patria?
En los días siguientes, el Gobierno nacional, liderado por Nicolás Maduro, comenzará con la entrega de estos bonos a través del Sistema Patria:
- Bono de Guerra para jubilados
- Bono de Guerra para pensionados
¿Cómo cobrar los bonos de septiembre 2025 en Patria?
- Inicia sesión en la Plataforma Patria.
- Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
- Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
- El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!