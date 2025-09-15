Bonos Activos esto se sabe HOY, 15 de septiembre: Bono de Guerra para jubilados y próximos pagos en Patria para Venezuela

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de septiembre 2025. Foto: composición LR/Medium

El Sistema Patria ha reanudado la entrega regular de bonos mensuales de septiembre 2025, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para respaldar a los sectores más afectados por la crisis económica. Estos subsidios llegan con montos actualizados para contrarrestar el impacto de la inflación.

Actualmente, ya se encuentra activo el Bono de Guerra correspondiente a este mes, mientras que en los próximos días se continuará con el mismo subsidio, pero con montos para otros grupos beneficiarios.

Bonos Sistema Patria, septiembre: ¿qué pago cayó en Venezuela?

El pago del Bono de Guerra correspondiente a septiembre de 2025 para los trabajadores del sector público ya fue efectuado mediante el Sistema Patria. La confirmación se difundió el jueves 11 a través de los canales oficiales, entre ellos el Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la red social X (anteriormente Twitter).

En esta ocasión, el monto entregado fue de 18.720 bolívares, equivalentes a 120 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Qué bonos de septiembre 2025 llegan vía Sistema Patria?

En los días siguientes, el Gobierno nacional, liderado por Nicolás Maduro, comenzará con la entrega de estos bonos a través del Sistema Patria:

Bono de Guerra para jubilados

Bono de Guerra para pensionados

¿Cómo cobrar los bonos de septiembre 2025 en Patria?