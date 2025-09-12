Pago IVSS confirmado para septiembre 2025: cuándo depositan, cronograma y consulta con cédula para pensionados
El IVSS confirmó el abono correspondiente a las pensión de octubre, con un monto de 130 bolívares que será transferido durante la tercera semana de septiembre de 2025.
El régimen de Nicolás Maduro está próximo a depositar el nuevo pago para pensionados del IVSS en Venezuela. El abono correspondiente a octubre estará llegando durante septiembre, teniendo en cuenta que la administración del país llanero entrega el monto de 130 bolívares con un mes de anticipación.
Revisa en la siguiente nota toda la información que necesitas conocer acerca de este pago para adultos mayores, incluida la fecha en la que se efectuaría la entrega, como está el cronograma anual y la forma correcta para constatar si la cantidad se encuentra activa en tu cuenta.
¿Cuál es la fecha de pago de la pensión IVSS en septiembre 2025?
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) apunta al viernes 19 de septiembre de 2025 como la fecha oficial para el pago de la pensión de octubre. Las autoridades venezolanas recomiendan a los beneficiarios utilizar los canales digitales de la banca para realizar el retiro del dinero.
Cabe destacar que en este día, los pensionados del IVSS también recibirían el pago del Bono de Guerra de septiembre 2025, acompañados de los abuelos y abuelas del programa Amor Mayor.
¿Cómo queda el cronograma de pago de pensiones IVSS 2025?
Así se distribuye el cronograma de pagos del IVSS correspondiente a las pensiones. A continuación, revisa cuándo se realizaron los depósitos anteriores:
- Enero: 20 de diciembre de 2024
- Febrero: 21 de enero
- Marzo: 21 de febrero
- Abril: 21 de marzo
- Mayo: 21 de abril
- Junio: 21 de mayo
- Julio: 20 de junio
- Agosto: 21 de julio
- Septiembre: 21 de agosto
- Octubre: 19 de septiembre
¿Cómo consultar la pensión del seguro social IVSS por cédula?
Averigua cómo puedes consultar la pensión del seguro social por número de cédula. Ten tu documento a la mano antes de dar inicio al proceso:
- Ingresa a la página web del IVSS o haz clic AQUÍ
- Coloca tu número de cédula
- Selecciona tu fecha de nacimiento
- Por último, haz clic en "consultar".