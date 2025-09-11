HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 11 de septiembre: fechas de pago y montos oficiales con aumento en el Sistema Patria

Consulta los últimos detalles del Bono de Guerra de septiembre 2025, incluido cuándo se realizará el pago, los montos establecidos y el cronograma oficial de depósitos mediante el Sistema Patria.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Ejecutivo venezolano, bajo la administración de Nicolás Maduro, alista la entrega del Bono de Guerra correspondiente a septiembre de 2025, el cual será distribuido mediante la plataforma del Sistema Patria. Este apoyo económico, destinado a tres sectores poblacionales específicos, continúa siendo un alivio fundamental para muchas familias en la actual situación del país.

En esta nota, te brindamos los últimos datos sobre los montos otorgados, las fechas previstas para el pago y los pasos que debes seguir para acceder a este subsidio proporcionado por el Estado.

PUEDES VER: Bono de Guerra de más de 115 dólares en septiembre 2025: beneficiarios oficiales, fecha de pago y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria

lr.pe

Bono de Guerra, septiembre 2025: ¿en qué fecha llegará el pago vía Sistema Patria?

Con la llegada del nuevo mes, se aproxima el inicio del pago del Bono de Guerra de septiembre 2025. Este beneficio económico será destinado, como es habitual, a los tres grupos poblacionales establecidos, siguiendo el calendario estipulado por el Ejecutivo nacional. Para estimar las posibles fechas de depósito, resulta útil considerar el patrón seguido en el mes de agosto:

  • Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: lunes 15 de septiembre (con Cestaticket)
  • Bono de Guerra para jubilados: viernes 19 de septiembre (sin Cestaticket)
  • Bono de Guerra para pensionados: lunes 22 de septiembre.

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de septiembre 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha autorizado un reciente incremento en los montos del Bono de Guerra Económica entregado mediante el Sistema Patria. Esta modificación, que alcanza a los tres sectores que regularmente reciben el subsidio, obedece al sistema de indexación actualmente en vigor. A continuación, te presentamos las nuevas cifras correspondientes a septiembre de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados
  • Jubilados: recibirán 112 dólares indexados
  • Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

Notas relacionadas
Ya llega un DOBLE PAGO para Amor Mayor en septiembre 2025: los bonos oficiales para pensionados en el Sistema Patria

Ya llega un DOBLE PAGO para Amor Mayor en septiembre 2025: los bonos oficiales para pensionados en el Sistema Patria

LEER MÁS
Pago Amor Mayor de septiembre 2025 vía Sistema Patria: cronograma del bono, nuevos pensionados y cómo cobran los adultos mayores

Pago Amor Mayor de septiembre 2025 vía Sistema Patria: cronograma del bono, nuevos pensionados y cómo cobran los adultos mayores

LEER MÁS
Ya está activo un bono patria de 2.200 bolívares de septiembre 2025: beneficiarios y hasta cuándo se puede cobrar el nuevo monto

Ya está activo un bono patria de 2.200 bolívares de septiembre 2025: beneficiarios y hasta cuándo se puede cobrar el nuevo monto

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultado LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA del martes 09 de septiembre 2025: números ganadores y cómo jugar el sorteo colombiano

Resultado LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA del martes 09 de septiembre 2025: números ganadores y cómo jugar el sorteo colombiano

LEER MÁS
Pagos MPPE esto se conoce HOY, 9 de septiembre: Bono Especial, aumentos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

Pagos MPPE esto se conoce HOY, 9 de septiembre: Bono Especial, aumentos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Esto se sabe de los Pagos MPPE de HOY, 9 de septiembre: fechas de depósito y nuevo aumento para docentes del Ministerio de Educación

Esto se sabe de los Pagos MPPE de HOY, 9 de septiembre: fechas de depósito y nuevo aumento para docentes del Ministerio de Educación

LEER MÁS
¿Qué bono está llegando hoy, 9 de septiembre? Entérate de los subsidios activos en Venezuela y cómo cobrarlos

¿Qué bono está llegando hoy, 9 de septiembre? Entérate de los subsidios activos en Venezuela y cómo cobrarlos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Datos LR

Resultado LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA del martes 09 de septiembre 2025: números ganadores y cómo jugar el sorteo colombiano

Pagos MPPE esto se conoce HOY, 9 de septiembre: Bono Especial, aumentos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

Esto se sabe de los Pagos MPPE de HOY, 9 de septiembre: fechas de depósito y nuevo aumento para docentes del Ministerio de Educación

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota