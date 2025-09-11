Bono de Guerra esto se sabe HOY, 11 de septiembre: fechas de pago y montos oficiales con aumento en el Sistema Patria

El Ejecutivo venezolano, bajo la administración de Nicolás Maduro, alista la entrega del Bono de Guerra correspondiente a septiembre de 2025, el cual será distribuido mediante la plataforma del Sistema Patria. Este apoyo económico, destinado a tres sectores poblacionales específicos, continúa siendo un alivio fundamental para muchas familias en la actual situación del país.

En esta nota, te brindamos los últimos datos sobre los montos otorgados, las fechas previstas para el pago y los pasos que debes seguir para acceder a este subsidio proporcionado por el Estado.

Bono de Guerra, septiembre 2025: ¿en qué fecha llegará el pago vía Sistema Patria?

Con la llegada del nuevo mes, se aproxima el inicio del pago del Bono de Guerra de septiembre 2025. Este beneficio económico será destinado, como es habitual, a los tres grupos poblacionales establecidos, siguiendo el calendario estipulado por el Ejecutivo nacional. Para estimar las posibles fechas de depósito, resulta útil considerar el patrón seguido en el mes de agosto:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: lunes 15 de septiembre (con Cestaticket)

lunes 15 de septiembre (con Cestaticket) Bono de Guerra para jubilados: viernes 19 de septiembre (sin Cestaticket)

viernes 19 de septiembre (sin Cestaticket) Bono de Guerra para pensionados: lunes 22 de septiembre.

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de septiembre 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha autorizado un reciente incremento en los montos del Bono de Guerra Económica entregado mediante el Sistema Patria. Esta modificación, que alcanza a los tres sectores que regularmente reciben el subsidio, obedece al sistema de indexación actualmente en vigor. A continuación, te presentamos las nuevas cifras correspondientes a septiembre de 2025:

Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados

recibirán 120 dólares indexados Jubilados: recibirán 112 dólares indexados

recibirán 112 dólares indexados Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".