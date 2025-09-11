No vas a cobrar el Bono Promotoras del Parto Humanizado de septiembre 2025: las únicas beneficiarias del nuevo pago vía Sistema Patria

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/MinMujer/Freepik/Patria

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/MinMujer/Freepik/Patria

El Gobierno de Nicolás Maduro inició oficialmente el pago del Bono Promotoras del Parto Humanizado perteneciente a septiembre 2025, un nuevo estipendio complementario que tiene la finalidad de ser un apoyo económico extra para sus beneficiarias. Sin embargo, solo un grupo grupo vulnerable puede hacerse con el pago de este subsidio por el Sistema Patria.

Revisa en la siguiente nota quienes cobran el estipendio, además de toda la información importante, como la fecha en la que comenzó a desembolsarse y el monto oficial a cobrar a través de la plataforma.

Bono Promotoras Parto Humanizado, septiembre 2025: ¿quiénes cobran el pago?

Tal como lo dice el nombre, el bono únicamente está dirigido para las promotoras del parto humanizado, que son las personas encargadas del acompañamiento y trabajo comunitario e identifican a mujeres en edad reproductiva y a gestantes, con el fin de ofrecerles la orientación y el respaldo necesarios dentro del programa.

Es importante recalcar que, anteriormente, el régimen de Venezuela entregaba el Bono Parto Humanizado para las madres gestantes, pero dicho subsidio fue unificado en el Bono Único Familiar desde junio de 2025 junto a los pagos del Programa de Protección Social.

¿Cuál es el monto del Bono Promotoras del Parto Humanizado de septiembre 2025?

El Bono Promotoras Parto Humanizado de septiembre 2025 llegó con un monto oficial de 1.110 bolívares o 7 dólares, en base al tipo de cambio que figura actualmente en el Banco Central de Venezuela (BCV).

Asimismo, el subsidio comenzó a entregarse a partir del miércoles 10 de septiembre, según informaron las plataformas tales como Canal Patria Digital en Telegram y Bonos Protectores Social Al Pueblo en X (antes Twitter).

Anuncio del estipendio Promotoras Parto Humanizado de septiembre 2025. Foto: Canal Patria Digital

¿Cómo recibir el estipendio Promotoras Parto Humanizado?

Para recibir el estipendio Promotoras Parto Humanizado de septiembre 2025, así como todos los subsidios de Venezuela, es importante que sigas con exactitud esta serie de pasos que te permitirá hacerte con el dinero que ingrese en tu cuenta del Sistema Patria:

Inicia sesión en la Plataforma Patria.

Ve a 'monedero' y luego a 'retiro de fondos'.

Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Clic en el botón 'continuar' y después en 'aceptar'.

Una vez realizado este proceso, el propio sistema te mostrará que la operación se realizó de forma exitosa y podrás acercarte a cualquier agencia del banco, donde se solicitó el retiro, y acceder al dinero de los bonos.