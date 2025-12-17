El proceso de descongelado es clave para garantizar una cocción segura y pareja del pavo | Foto: iStock/ Composición LR

El proceso de descongelado es clave para garantizar una cocción segura y pareja del pavo | Foto: iStock/ Composición LR

Cuando se aproximan las fiestas, uno de los retos más comunes en la cocina es descongelar el pavo, ese plato principal que no suele faltar en las cenas navideñas. Aunque puede parecer un paso simple, hacerlo de manera incorrecta no solo afecta el sabor y la textura del ave, sino que también puede poner en riesgo la salud de quienes lo consumen. Por eso, es importante conocer la forma adecuada de llevar a cabo este proceso, garantizando una preparación segura y un resultado sabroso.

En esta nota te explicamos cuáles son los métodos más seguros para descongelar un pavo según su peso, así como el tiempo que requiere cada uno. Siguiendo estas recomendaciones, lograrás una cocción uniforme y mantendrás las cualidades del pavo intactas para que brille en tu mesa durante las celebraciones.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Recetas navideñas imperdibles: 5 platillos tradicionales y fáciles para sorprender a tu familia en la noche buena

¿Cuál es la forma más segura de descongelar el pavo antes de cocinarlo?

Descongelar un pavo no tiene por qué ser complicado. Con una planificación adecuada y la implementación de técnicas prácticas, es posible optimizar el proceso sin comprometer la calidad del alimento. Según el chef Manuel Villareal, quien compartió consejos en el canal de YouTube de Distribuidora La Canasta, la clave está en aplicar métodos seguros y efectivos para garantizar que el pavo esté en óptimas condiciones para su preparación.

Técnica rápida con agua fría

El chef explicó que un método eficiente para descongelar un pavo de 18 libras (aproximadamente 8,17 kilogramos) es sumergirlo, sin retirar su empaque original, en un recipiente con agua fría. El tiempo estimado para descongelarlo completamente es de 9 a 11 horas. Sin embargo, si se cambia el agua cada 30 minutos, este período puede reducirse significativamente a unas 6 horas. Este procedimiento ayuda a acelerar el proceso manteniendo la seguridad alimentaria.

Es fundamental preservar la cadena de frío desde el momento de adquirir la carne. Se recomienda trasladar el pavo en una bolsa térmica que conserve la temperatura y colocarlo de inmediato en el congelador o refrigerador, evitando exponerlo a temperaturas cálidas que podrían comprometer su calidad.

Método tradicional en refrigerador

Para quienes disponen de más tiempo, el descongelamiento en refrigerador es una alternativa segura. Este método requiere calcular el tiempo necesario en función del peso del pavo, estimando unas 4 horas por cada kilo. Por ejemplo, un pavo de 6 kilogramos necesitará cerca de 24 horas para descongelarse completamente.

Es importante conservar el pavo en su empaque hermético para evitar la pérdida de humedad. Además, se aconseja colocarlo sobre un recipiente que recoja cualquier líquido que pueda desprenderse durante el proceso. Una vez descongelado, será más sencillo retirar las menudencias y las patas.

Método prolongado

El chef Villareal también mencionó una alternativa más lenta, que consiste en colocar el pavo en el refrigerador durante 4 o 5 días hasta que esté completamente descongelado, garantizando que el proceso sea uniforme desde el interior hacia el exterior. Con estos métodos, es posible garantizar un pavo listo para ser preparado en su punto óptimo, ideal para realzar cualquier cena navideña.

PUEDES VER: Fiscalía interviene las oficinas de la Municipalidad de Chiclayo por polémico árbol navideño

¿Cuánto debe durar el horneado del pavo navideño según sus kilos?

El pavo es el plato principal de muchas cenas navideñas, y cocinarlo a la perfección requiere tiempo y precisión. El peso del ave determina el tiempo necesario en el horno para lograr un interior jugoso y una piel crujiente, garantizando que sea seguro para el consumo. A continuación, te presentamos una guía práctica basada en el tamaño del pavo para que disfrutes de un platillo ideal estas fiestas.

Pavo pequeño (4-5 kilos): 2 horas.

2 horas. Pavo mediano (6-7 kilos): 2 horas y media.

2 horas y media. Pavo grande (8-10 kilos): 3 horas.

3 horas. Pavo extragrande (11 kilos o más): 4 horas.

Estos tiempos son aproximados y se basan en hornear el pavo a una temperatura de 175°C (350°F). Para mayor precisión, utiliza un termómetro de cocina y verifica que la temperatura interna alcance los 75°C (165°F) en la parte más gruesa del ave.